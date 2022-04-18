Банки возобновят продажу наличной валюты россиянам

259

Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту россиянам. Граждане смогут приобретать ее в период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года, передает РИА Новости.

Однако финансовые организации получили право на валютные операции только с теми средствами, которые поступили в их кассы начиная с 9 апреля текущего года, постановил регулятор.

9 марта Центробанк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, подразумевающий ряд ограничений, на фоне высокой волатильности курса рубля. Так, гражданам с валютными счетами и вкладами гарантировали сохранность средств в валюте. Однако получить их в наличной форме можно в размере не более 10 тысяч долларов, объяснили в регуляторе. Эта мера действует до 9 сентября 2022 года.

С 11 апреля Центробанк отменил обязательную комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой.

17 апреля Банк России сообщил, что россияне могут перечислять денежные средства в рублях на свои счета, которые были открыты в зарубежных банках.

Россияне принесли в банки не более 330 миллионов долларов

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подсчитал, что россияне принесли в банки в период с 9 по 18 апреля не более 330 миллионов долларов, соответственно, эта сумма может выдаваться в кассах при покупке валюты, пишет Лента.