Я нашел ошибку
Главные новости:
С цифровыми угрозами сталкиваются почти 100% подростков в РФ
С цифровыми угрозами сталкиваются почти 100% подростков в РФ
18-летний мошенник обманул двух жительниц Новокуйбышевска
18-летний мошенник обманул двух жительниц Новокуйбышевска
В Самарской области полицейские и общественники вручили паспорта юным жителям
В Самарской области полицейские и общественники вручили паспорта юным жителям
Банки теперь обязаны указывать полную стоимость кредитов в рекламе своих продуктов
Банки теперь обязаны указывать полную стоимость кредитов в рекламе своих продуктов
40% жителей Самары с трудом расстается со старой одеждой и обувью
40% жителей Самары с трудом расстается со старой одеждой и обувью
Правительство РФ выделит еще миллионы рублей на реконструкцию детских театров
Правительство РФ выделит еще миллионы рублей на реконструкцию детских театров
В Самарской области задержали пьяную автомобилистку
В Самарской области задержали пьяную автомобилистку
Стало больше самарцев, которым не хватает зарплаты даже на основные траты
Стало больше самарцев, которым не хватает зарплаты даже на основные траты
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.91
-1.4
EUR 101.43
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Банки теперь обязаны указывать полную стоимость кредитов в рекламе своих продуктов

23 октября 2023 10:40
68
Банки теперь обязаны указывать полную стоимость кредитов в рекламе своих продуктов

Банки теперь обязаны указывать полную стоимость кредитов в рекламе своих продуктов, а не только минимальные процентные ставки, которые часто устанавливаются не на весь срок предлагаемого займа. Закон об этом вступает в силу 23 октября.

Так, финансовые организации обязаны сообщить сразу, под какой процент годовых выдается кредит и все дополнительные условия, которые могут повлиять на сумму расходов заемщика. При этом в текстовых сообщениях полную информацию о стоимости кредита они должны отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты. В звуковой рекламе также не должны одни параметры быть менее заметными, чем другие.

Как поясняют в Федеральной антимонопольной службе, это поможет потребителю сразу оценить свою финансовую нагрузку, а также увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить займ по более выгодной ставке.

Новое требование распространяется на все потребительские кредиты, в том числе ипотечные, пишет РГ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
672
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
541
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
537
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
661
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
731
Весь список