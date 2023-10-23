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Банки теперь обязаны указывать полную стоимость кредитов в рекламе своих продуктов, а не только минимальные процентные ставки, которые часто устанавливаются не на весь срок предлагаемого займа. Закон об этом вступает в силу 23 октября.

Так, финансовые организации обязаны сообщить сразу, под какой процент годовых выдается кредит и все дополнительные условия, которые могут повлиять на сумму расходов заемщика. При этом в текстовых сообщениях полную информацию о стоимости кредита они должны отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты. В звуковой рекламе также не должны одни параметры быть менее заметными, чем другие.

Как поясняют в Федеральной антимонопольной службе, это поможет потребителю сразу оценить свою финансовую нагрузку, а также увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить займ по более выгодной ставке.

Новое требование распространяется на все потребительские кредиты, в том числе ипотечные, пишет РГ.