Банки считают подозрительным перевод от 100 000 рублей в день

Банки при проверке переводов ориентируются на определенные пороги сумм и ряд других критериев. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина в беседе с агентством "Прайм".

По ее словам, Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств между физическими лицами на сумму более 100 тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц.

Кроме того, банки опираются на совокупность признаков и поведенческие паттерны. Даже небольшая сумма перевода может выглядеть подозрительно, если она вписывается в схему, характерную для отмывания денег, мошенничества или операций дропперов, пояснила Бочкина.

Например, подозрительно выглядят множественные небольшие входящие и исходящие операции через один счет, а также случаи использование счета исключительно для переводов без обычных бытовых платежей.

Банк России также рекомендует ориентироваться на количество операций и число получателей: более 10 в день и более 50 в месяц.

Кроме того, внимание банков привлечет необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию средств, проводимых с физлицами - более 30 в день. Или, если между зачислением и списанием средств проходит менее одной минуты.

Аналитик порекомендовала гражданам сохранять документы, подтверждающие происхождение денег, особенно крупных сумм, избегать массовых переводов на незнакомые карты, а также не перенаправлять деньги сразу после получения.