Банки предложили новый механизм заморозки денег для борьбы с мошенниками

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Банки выступили за заморозку средств до 48 часов на счете получателя перевода, если он подозревается в мошенничестве. Сейчас допускается блокировка только переводов отправителя. Это должно улучшить ситуацию с возвратом украденного, пишет РБК.

Банки предложили ЦБ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено в Банк России. Представитель ЦБ подтвердил получение письма и уточнил, что регулятор рассмотрит его в установленном порядке.

Банки предлагают блокировать на 24 часа средства на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб. и на 48 часов — средства на сумму более 50 тыс. руб. Если подтвердится, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, то средства должны быть возвращены отправителю.

Если банк получил заявление от отправителя о том, что перевод был совершен без добровольного согласия, то банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму на счете на 48 часов. Также при наличии заявления следует установить 30-дневный запрет на закрытие счета и перевод остатка денежных средств, говорится в письме.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, блокировка средств на счете получателя нужна, чтобы быстрее и эффективнее возвращать украденные деньги жертвам мошенников: «При хищениях со счета все упирается в проблему нехватки времени для предотвращения, так как мошенники за секунды выводят украденные деньги со счета, на который они были переведены. Поэтому банк получателя должен также иметь возможность при выявлении или получении информации о признаках сомнительных операций блокировать счета своих клиентов, как это сейчас делают банки отправителей средств». В настоящее время по Гражданскому кодексу любой платеж может исполняться в течение трех дней, поэтому блокировка средств даже на 48 часов не нарушает действующее законодательство, подчеркнул Емелин.