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Банкам увеличат ответственность за нарушение прав пострадавших от мошенников

14 февраля 2025 13:09
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Банкам увеличат ответственность за нарушение прав пострадавших от мошенников

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ внести изменения в законодательство, согласно которым повысится ответственность банков за нарушение прав клиентов, обманутых мошенниками.

Соответствующее поручение по итогам пресс-конференции президента в декабре 2024 года опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что изменения законодательства будут направлены на повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав клиентов, чьи деньги были похищены злоумышленниками.

Срок исполнения поручения – до 15 июля текущего года. Ответственными за его выполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет Смотрим. 

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