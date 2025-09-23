Банк России разработал дизайн купюры 500 рублей в сиреневых оттенках

160

Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, передает РИА «Новости».

Заместитель председателя ЦБ Сергей Белов рассказал, что купюра будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, сохраняя привычную для россиян цветовую палитру банкнот образца 1997 года. «Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей... Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, что и ее предшественница», – заявил Белов.

По словам Белова, работа над новым дизайном ведется с учетом того, чтобы гражданам было легко различать номиналы. Новая банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску. Еще в 2022 году эксперты рабочей группы подготовили предварительный список достопримечательностей, которые могут появиться на купюре.

Разработка новой банкноты была временно приостановлена, так как ЦБ завершал работу над тысячерублевой купюрой. Сейчас процесс продолжается: в конце сентября пройдет заседание Консультативного совета, на котором утвердят перечень символов. Далее эти объекты будут представлены на общественное онлайн-голосование.