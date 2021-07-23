Банк России повысил ключевую ставку до 6,5% годовых

105

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых, следует из сообщения ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

"Совет директоров Банка России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 6,5% годовых. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - указал ЦБ.

Регулятор отметил, что принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

ЦБ оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - отмечается в сообщении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM/ТАСС