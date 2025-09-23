Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты

102

Выпуск пластиковых банкнот нецелесообразен для России, заявил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

По словам Белова, бумажные купюры имеют более совершенный защитный комплекс, который невозможно создать на полимере, пишет Смотрим.

"В мире полимерные банкноты в основном обращаются в странах с жарким и влажным климатом. Для России это просто нецелесообразно", – уточнил он.

Зампред ЦБ напомнил, что в 2018 году Банк России выпустил памятную банкноту, которая была посвящена Чемпионату мира по футболу, на полимерной подложке.