Банк России начнет запрашивать у банков данные физических лиц по переводам

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Банк России с 2022 года начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе личные данные отправителей и получателей, сообщает РБК.

По данным источников издания на платежном рынке, регулятор начнет запрашивать данные обо всех транзакциях от физлица к физлицу, в том числе персональные данные. Представитель ЦБ сообщил, что это делается для оптимизации представления данных банками и получения информации о платежных услугах. Они будут использоваться для анализа рынка по стране и в территориальном разрезе.

По информации РБК, в отчет должны быть включены входящие и исходящие переводы денег между физлицами, которые проводятся с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька в электронный кошелек, с карты в кошелек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации.

Как отмечает РБК со ссылкой на экспертов, данные о денежных переводах нужны ЦБ для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.