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Банк России начинает очередную весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности

21 января 2021 13:06
73
Банк России начинает очередную весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности

Уроки для российских школ и колледжей, а также детских домов и школ-интернатов начнутся 21 января и будут проходить до 23 апреля 2021 года на сайте dni-fg.ru 

В этом году подключиться к онлайн-уроку можно будет индивидуально из дома, а не только в составе класса или группы учеников из школ и колледжей.

В расписании занятий предусмотрены 7 модулей по 19 темам. Юные слушатели узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам. В новом расписании есть и уроки по основам инвестиционной грамотности, которые проведут сотрудники Московской Биржи.

Каждое занятие будет длиться 45 минут. Гибкий график позволит включить онлайн-уроки как в сетку школьного расписания, так и в программы дополнительного образования.

В 2018–2020 годах в онлайн-уроках финансовой грамотности Банка России приняли участие более 5,5 млн молодых людей и подростков.

Фото pixabay.com

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Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
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20 января 2021  14:11
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений.
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений. Новости Тольятти
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20 января 2021  13:42
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В этом году Конкурс проводится с использованием   дистанционных технологий в заочном формате по видеозаписям.  Новости Тольятти
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