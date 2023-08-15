Банк России на внеплановом заседании поднял ключевую ставку до 12%

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Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 12% годовых, указано в заявлении регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых", — указали в ЦБ.

Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали повышения ставки на 1,5-2 процентного пункта. По их мнению, такое повышение помогло бы охладить спрос в экономике и подсократить объем импорта, тем самым стабилизировав курс рубля.