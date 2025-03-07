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Банк России хочет ограничить количество карт на руках у одного человека

7 марта 2025 10:47
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Банк России хочет ограничить количество карт на руках у одного человека

Центробанк обсуждает приемлемое число банковских карт, которое можно оформить на одного человека. Лимит планируется установить в рамках борьбы с дропами — пособниками мошенников, через банковские карты которых выводятся и обналичиваются украденные деньги. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Регулятор предлагает ограничить выдачу карт человеку в одном банке пятью штуками, а в целом по всем банкам — двадцатью. Поможет ли эта мера борьбе с мошенниками и как отразиться на жизни россиян, «МК» выяснил у экспертов.

Разумное лимитирование выдачи банковских карт одному лицу обсуждает ЦБ РФ. «Эти ограничения не затронут обычных граждан», — заявила Эльвира Набиуллина. Глава регулятора считает, что обычному человеку нет необходимости оформлять сотни или тысячи банковских карт, поэтому необходимо установить лимит, к примеру, до пяти штук в одном банке и до 20 — в нескольких. «На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены», — подчеркнула председатель ЦБ РФ.

Это предложение является ещё одной мерой борьбы с дропами — так называют пособников мошенников, которые за небольшую плату предоставляют свои банковские карты преступникам для того, чтобы они переводили через них украденные у россиян деньги. У Банка России есть данные почти о 700 тыс. дропах. «Как правило, это молодой человек до 23 лет, — рассказывал недавно глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля. — На такую категорию приходится примерно половина всех выявленных дропов. Обычно — из регионов, где ниже средний уровень доходов, и карты для теневого процессинга обходятся дешевле».

Ранее в России по инициативе регулятора заработал «антидропперский закон», благодаря которому был введен двухдневный «период охлаждения», в течение которого можно отозвать перевод, если он осуществлен на мошеннический счет. Эта мера сразу повысила стоимость банковских карт дропов на черном рынке с 10–15 тыс. до 70 тыс. рублей. Однако одного закона оказалось недостаточно и вот теперь регулятор вышел с новой инициативой, которую приветствуют правозащитники. «Это ограничение по числу карт, если оно будет выработано с учетом мнения потребителей услуг, не затронет добросовестных клиентов, — полагает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. — Мы считаем, что 5 карт на банк или 20 в целом — это вполне разумное ограничение».

Цель регулятора и правоохранительных органов в данной инициативе двоякая: во-первых, упростить возможности контроля за владельцами банковских карт; во-вторых, снизить доступность банковских реквизитов для использования мошенниками, а заодно и при совершении операций по купле-продаже криптовалют.

 

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