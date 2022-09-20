Ассоциация туроператоров рекомендовала брать наличные для поездок в Турцию

203

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует туристам из России, приезжающим в Турцию, брать с собой наличную валюту в связи с сообщениями о приостановке использования некоторыми банками российской платежной системы «Мир». Об этом сообщается на сайте ассоциации.

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ). Рекомендуется также бронировать в Анталье отели на «все включено», или, в случае Стамбула – как минимум с завтраками», – уточняют в АТОР.

Ранее стало известно, что два турецких коммерческих банка – Isbank и Denizbank – приостановили использование платежной системы «Мир» в связи с угрозой санкций со стороны США. 15 сентября минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также Штаты ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир», заявил «Ведомостям» представитель Банка России. В НСПК уточнили, что прием и обслуживание российских карт в конкретной стране зависит от позиций самих банков.

На сайте платежной системы «Мир» уточняется, что сейчас ее карты принимают в Белоруссии, Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.