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Анатолий Попов: Корпоративный кредитный портфель Сбербанка достиг уровня прошлого года

21 октября 2022 15:02
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Зампред Сбербанка рассказал, что самым успешным месяцем стал сентябрь, что позволило вернуться на уровень прошлого года.

Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова. По его словам, за 9 месяцев 2022 года Сбербанк увеличил корпоративный кредитный портфель на 10,3%. На 1 октября он составляет 17,4 триллиона рублей.

"Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 10,3% без учета переоценки. Объем портфеля достиг 17,4 триллиона рублей", - отметил Попов.

Также зампред Сбербанка рассказал, что самым успешным месяцем стал сентябрь, что позволило вернуться на уровень прошлого года.

Говоря об интересе российских компаний к реструктуризации счетов, Попов заметил, что в среднем в неделю в Сбербанк поступает 2,5 тысячи заявок на сумму около 4 млрд рублей. Однако, по его словам, особого интереса в реструктуризации кредитов малого и среднего бизнеса, собственники которого мобилизованы, в Сбере не заметили.

Теги: СберБанк

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