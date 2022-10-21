Анатолий Попов: Корпоративный кредитный портфель Сбербанка достиг уровня прошлого года

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Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова. По его словам, за 9 месяцев 2022 года Сбербанк увеличил корпоративный кредитный портфель на 10,3%. На 1 октября он составляет 17,4 триллиона рублей.

"Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 10,3% без учета переоценки. Объем портфеля достиг 17,4 триллиона рублей", - отметил Попов.

Также зампред Сбербанка рассказал, что самым успешным месяцем стал сентябрь, что позволило вернуться на уровень прошлого года.

Говоря об интересе российских компаний к реструктуризации счетов, Попов заметил, что в среднем в неделю в Сбербанк поступает 2,5 тысячи заявок на сумму около 4 млрд рублей. Однако, по его словам, особого интереса в реструктуризации кредитов малого и среднего бизнеса, собственники которого мобилизованы, в Сбере не заметили.