Аналитик рассказал о вероятности новых «качелей» рубля

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Валютный рынок становится непредсказуемым, когда повышаются геополитические риски. Об этом 23 октября агентству «Прайм» сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, объясняя, нужно ли готовиться к «американским горкам» национальной валюты.

«Сейчас никто не знает, как будет развиваться геополитическая напряженность. Сегодня ослабление рубля сдерживается налоговым периодом, пик налоговых платежей приходится на 25 октября», — сказал он.

Антонов добавил, что, несмотря на сдержанную реакцию валютных и фондовых рынков на геополитические новости этой недели, риски для повышения волатильности по рублевым парам сохраняются.

Центробанк России может потушить любую волатильность, введя новые ограничительные меры, поэтому за сильное ослабление рубля, по словам Антонова, переживать не стоит. Но ситуация может круто измениться, если на повестке дня снова появится тема санкций против Национального клирингового центра (НКЦ).

В этом случае нацвалюта двинется не к уровню 70, а в район 50 рублей за доллар, так как могут возникнуть проблемы с торговлей долларом и евро.

«Пара юань/рубль движется вместе с парами доллар/рубль и евро/рубль. Так что если рубль ослабнет, то ко всем валютам, как и укрепится ко всем ключевым мировым валютам», — пояснил эксперт.

Антонов подчеркнул, что в текущем году в самом проигрышном положении на фоне геополитической нестабильности находится евро. И в дальнейшем эта тенденция будет сохраняться, пишут "Известия".