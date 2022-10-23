Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается усиление ветра
Благодаря работе Министерства обороны мобилизованные граждане обеспечены необходимым довольствием и обмундированием.
Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили меры поддержки мобилизованных граждан из регионов ПФО и их семей
Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов к ноябрю.
Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов к ноябрю
Турция превращается в крупный газовый хаб
Турция превращается в крупный газовый хаб
Самарец получил незаконный доход свыше 2,25 млн рублей
Самарец получил незаконный доход свыше 2,25 млн рублей
В Самарской области похолодает до -3 градусов
В Самарской области похолодает до -3 градусов
В Тольятти в ДТП пострадали водитель и пассажирка с ребенком
В Тольятти в ДТП пострадали водитель и пассажирка с ребенком
Аналитик рассказал о вероятности новых «качелей» рубля
Аналитик рассказал о вероятности новых «качелей» рубля
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.2
-0.3
EUR 59.84
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Сохраним лес»: волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Аналитик рассказал о вероятности новых «качелей» рубля

23 октября 2022 12:15
145
Аналитик рассказал о вероятности новых «качелей» рубля

Валютный рынок становится непредсказуемым, когда повышаются геополитические риски. Об этом 23 октября агентству «Прайм» сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, объясняя, нужно ли готовиться к «американским горкам» национальной валюты.

«Сейчас никто не знает, как будет развиваться геополитическая напряженность. Сегодня ослабление рубля сдерживается налоговым периодом, пик налоговых платежей приходится на 25 октября», — сказал он.

Антонов добавил, что, несмотря на сдержанную реакцию валютных и фондовых рынков на геополитические новости этой недели, риски для повышения волатильности по рублевым парам сохраняются.

Центробанк России может потушить любую волатильность, введя новые ограничительные меры, поэтому за сильное ослабление рубля, по словам Антонова, переживать не стоит. Но ситуация может круто измениться, если на повестке дня снова появится тема санкций против Национального клирингового центра (НКЦ).

В этом случае нацвалюта двинется не к уровню 70, а в район 50 рублей за доллар, так как могут возникнуть проблемы с торговлей долларом и евро.

«Пара юань/рубль движется вместе с парами доллар/рубль и евро/рубль. Так что если рубль ослабнет, то ко всем валютам, как и укрепится ко всем ключевым мировым валютам», — пояснил эксперт.

Антонов подчеркнул, что в текущем году в самом проигрышном положении на фоне геополитической нестабильности находится евро. И в дальнейшем эта тенденция будет сохраняться, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память Героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова.
21 октября 2022  17:26
Дмитрий Азаров встретился с родными Героев России, погибших при исполнении воинского долга
551
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
21 октября 2022  13:36
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
3325
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
21 октября 2022  12:22
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
490
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
21 октября 2022  12:14
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
454
40% жителей Самары считают свой город дорогим
21 октября 2022  09:36
40% жителей Самары считают свой город дорогим
433
Весь список