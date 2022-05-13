Аналитик назвал доллар по 60 рублей опасным для бюджета России

105

Текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для российской экономики, поскольку сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта. Если доллар будет стоить еще дешевле — в районе 60 рублей, бюджет может “разорваться” и стать дефицитным, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

По его мнению, достижение психологической отметки в 60 рублей за доллар все же не так вероятно, как минимум на долгое время. В этом случае бюджет России станет дефицитным и “разорвется”. Оптимальный курс на сегодня — 80 рублей за доллар, к чему и стремится Банк России, сообщает РИА Новости.

В последнее время регулятор стремится ослабить рубль, понижая процентную ставку и немного ослабляя ограничения, однако с учетом того, что эти меры не приносят ощутимого эффекта, следует ожидать более серьезного смягчения валютного регулирования со стороны Центробанка, полагает Маслов.