77 тысяч семей в Поволжье улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка

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Поволжский банк Сбербанка выдал в 2020 году более 77 тысяч ипотечных кредитов на 121,7 млрд рублей. Большая их часть – 28,8 тысяч на 47 млрд рублей была выдана в четвертом квартале – это на 47,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя сумма займа в 2020 году составила 1 млн 580 тысяч рублей.

Три из десяти сделок в 2020 году на территории Поволжского банка Сбербанка – в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях – оформлялись дистанционно, заявки были поданы через DomClick.ru.

Активнее других в Поволжском банке Сбербанка кредитовались жители Самарской области – здесь за год заключено более 20 тысяч ипотечных договоров (26% от общего числа сделок). При этом все большее число заемщиков предпочитают дистанционные каналы обслуживания: только в декабре с помощью онлайн-платформы ДомКлик в 63-м регионе было одобрено 900 ипотечных заявок – 35% от общего количества.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«В конце прошлого года рынок ипотечного кредитования заметно оживился. Поводом для этого послужили низкие процентные ставки, специальные акции застройщиков и государственные меры поддержки заемщиков. Так, программа ипотеки с господдержкой, начатая в апреле, была продлена до 1 июля 2021 года. Для ее участников, при условии регистрации сделки в электронном виде до 1 февраля 2021 года, ставка ипотечного кредита в Сбербанке составит от 6,1% годовых».

Сбербанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян, — в частности, в программе «Сельская ипотека». У ее участников есть возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса.

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