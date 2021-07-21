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63% сотрудников Самарского отделения Сбербанка вакцинировались от COVID-19

21 июля 2021 13:54
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63% сотрудников Самарского отделения Сбербанка вакцинировались от COVID-19

Среди сотрудников Самарского отделения Сбербанка 63% уже сделали прививку от COVID-19. Вакцинация стала логическим продолжением профилактической работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции для защиты коллектива и клиентов банка. Полномасштабная прививочная кампания стартовала в феврале. В планах – постепенное вакцинирование всего коллектива Сбербанка в Самарской области.

Кроме того, в банке на постоянной основе продолжается ежедневный температурный контроль сотрудников на входе, в филиалах обеспечивается масочный режим и наличие антисептиков, нанесена разметка социального дистанцирования, ежедневно проводится влажная уборка с дезинфекцией.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Всё большее число людей проходят вакцинацию от COVID-19 — это с каждым днём приближает нас к миру без пандемии. Только коллективный иммунитет поможет нам преодолеть вирус и спасти миллионы жизней. Сбербанк, в свою очередь, предпринимает все меры для сохранения здоровья своих сотрудников и членов их семей. Мы стараемся сделать вакцинацию максимально удобной и доступной – в Самарском отделении организован дополнительный пункт вакцинации, где любой сотрудник банка может сделать прививку от COVID-19. Это позволяет обезопасить клиентов и партнёров банка, с которыми ежедневно общаются и помогают в решении важных вопросов наши коллеги».

Теги: вакцинация прививка СберБанк

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