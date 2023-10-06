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6 октября курс доллара достиг 101 рубля впервые с 14 августа

6 октября 2023 09:40
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6 октября, курс доллара достиг 101 рубля впервые с 14 августа

На утренней сессии Московской биржи в пятницу, 6 октября, курс доллара достиг 101 рубля впервые с 14 августа, евро превысил 106 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Накануне доллар впервые в истории завершил торги на уровне выше 100 рублей. С начала недели российская валюта подешевела на три процента по отношению к американской.

По состоянию на 8:15 доллар поднялся до 101,5 рубля, евро — до 106,9 рубля, а юань — до 13,87 рубля. Исторического максимума курс доллара достиг 14 августа 101,75 рубля, евро в тот же день доходил до 111,41 рубля, пишет Лента.

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