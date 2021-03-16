5,5 млрд рублей в конверте: как россияне откладывают в СберБанк Онлайн

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1,3 млн клиентов Сбера начали пользоваться онлайн-сервисом «Конверты», позволяющим резервировать суммы на уже понятные предстоящие расходы. Конверты нравятся клиентам разных возрастов, но особенно популярны у молодёжи: половина пользователей сервиса — люди в возрасте до 25 лет. Больше всего конвертов открывают москвичи, а самая высокая средняя сумма — в конверте жителя Чукотского автономного округа.

«Конверт» — один из онлайн-сервисов Сбера по управлению личными финансами (personal financial management, PFM). С сентября 2020 года он доступен на главной странице мобильного приложения СберБанк Онлайн в разделе «Цели». Конверты будут полезны тем, кто планирует предстоящие уже понятные расходы и готов отложить на них всю необходимую сумму. Для конверта можно выбрать одно из предложенных названий либо придумать своё.

"На ближайшие расходы удобно отложить сразу всю сумму, как только она появляется — например, в день зарплаты или стипендии. Человек помещает деньги в конверт, чтобы случайно не потратить, и забывает о них до тех пор, пока они не понадобятся. Всё это время деньги лежат на специальном счёте и на них даже начисляется небольшой процент. Таким образом можно резервировать суммы на покупки в супермаркете, топливо для машины, оформление ОСАГО, оплату учёбы, аренду квартиры и любые другие траты. Сервисом воспользовались уже 1,3 млн клиентов, а всего на счетах в конвертах сейчас находится около 5,5 млрд рублей", Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Большинство пользователей конвертов выбирают для них названия из уже предложенных. У 55% пользователей это «заначка», в которую в среднем откладывают 8 тыс. руб. Ещё 10% откладывают в конверты, чтобы купить подарки (в среднем 4 тыс. руб.), 3% — оплатить обучение (6 тыс. руб.), 2% — на лечение (9 тыс. руб.). 30% пользователей называют конверты самостоятельно и откладывают в них деньги на аренду квартиры, коммунальные платежи, абонемент в спортзал, отпуск, автошколу и другие предстоящие расходы.

Конверты открывают люди разных возрастов, но более популярны они у молодой аудитории. Средние суммы в конвертах с возрастом растут. Например, молодёжь до 18 лет откладывает в конверты около 1 тыс. руб., а люди в возрасте 36–45 лет — почти 12 тыс. руб.

Пользователи конвертов

Возраст Процент от общего числа Средняя сумма (тыс. руб.) до 18 лет 13% 1,1 18 до 25 лет 36% 4,8 26–35 лет 29% 9,2 36–45 лет 15% 11,6 46–55 лет 5% 14,3 56 лет и старше 2% 13,4

Самые активные пользователи онлайн-сервиса — жители Московского региона: на Москву и Московскую область приходится 18% от общего числа пользователей конвертов. В топ-5 регионов входят также Санкт-Петербург (5,4%), Краснодарский край (4,2%), Свердловская область (3,6%), Татарстан (3,2%). Меньше всего конвертов — 227 — открыли жители Чукотского автономного округа. Однако этот регион лидирует по средней сумме в конверте: 17,6 тыс. руб. В конверте москвича — 13,4 тыс. руб., а жителя Санкт-Петербурга — 9,7 тыс. руб.

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