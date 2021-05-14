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180 дней до 180-летия: как Сбербанк отпразднует юбилей вместе с клиентами

14 мая 2021 17:00
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Многочисленные мероприятия для клиентов, партнёров и сотрудников Сбера, приуроченные к этой дате.

180-летие своей работы отметит в этом году Сбербанк. 12 ноября 1841 года император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс «для доставления через то средств к сбережению верным и выгодным способом».

Многочисленные мероприятия для клиентов, партнёров и сотрудников Сбера, приуроченные к этой дате, стартуют 12 мая — за 180 дней до 180-летнего юбилея. Они пройдут во всех регионах страны от Владивостока до Калининграда и станут важнейшей составляющей праздника. И, конечно же, не обойдётся без специальных предложений для частных и корпоративных клиентов Сбера, так что пользоваться его услугами в год 180-летия будет особенно выгодно.

Как отметил на пресс-конференции старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, первой из активностей в преддверии юбилея стал запуск исторической хроники — рассказа о главных событиях и вехах в истории Сбербанка, памятных датах и интересных фактах. Он уже доступен на сайте банка.

Одним из ключевых элементов праздничной программы станет летний фестиваль Сбера с участием Хора Турецкого, который этим летом пройдёт в 20 городах страны. В программе — музыка, развлечения и всё многообразие экосистемы Сбера с уникальными предложениями для любой аудитории.

15 мая, в Международный день семьи, начнёт свою работу масштабная ESG-программа для экологических, социальных и гуманитарных событий. В рамках этой инициативы по всей стране пройдут акции по озеленению, уборке природных территорий и переработке мусора, просветительские мероприятия, марафоны экологичного и здорового образа жизни, благотворительные инициативы и волонтёрские проекты.

В год 180-летия особенным будет и Зелёный Марафон, который состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Он будет посвящён проблемам экологии и осознанного потребления. В рамках благотворительных активностей марафона будет высажено 180 000 деревьев. 

Для съёмок реалити-шоу в TikTok команда из пяти блогеров отправится на стажировку в различные отделы Сбера, чтобы показать, как всё работает изнутри. Эта же тема будет отражена в сериале «Как в Сбере». А конкурс «Салют, мы ищем таланты!» поможет найти самых ярких сотрудников Сбера и завершится финальным гала-шоу под Новый год.

Осенью 2021 года состоится СберКонф — главная продуктовая конференция, на которой будут представлены новые инновационные продукты и сервисы Сбера на все случаи жизни и самые привлекательные предложения по их использованию.

Наконец, уже традиционный для ноября Зелёный день — самый выгодный день в году — пройдёт в принципиально новом формате и позволит клиентам воспользоваться сервисами экосистемы Сбера на лучших условиях.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"180 дней до 12 ноября — это отправная точка большого праздничного путешествия Сбера, в которое мы приглашаем всех наших клиентов и партнёров. Все события и активности этого юбилейного года будут объединены общей символикой 180-летия. Мы убеждены, что возраст Сбербанка — это не только надёжность и основательность, но и постоянное развитие, поиск новых смыслов и открытие новых возможностей для людей. Представить клиентам разнообразие возможностей через наши праздничные активности — вот цель, которая нас вдохновляет". 

В экосистему Сбера сегодня входит 85 компаний. Услугами банка и экосистемы пользуются 98,2 млн розничных и 2,7 млн корпоративных клиентов в 18 странах. 90% сервисов доступны онлайн, и каждый день 30 млн человек открывают мобильное приложение или веб-версию СберБанк Онлайн — «банк в кармане», позволяющий управлять своими финансами круглосуточно из любой точки мира. Лучший клиентский опыт обеспечивают 286 тыс. сотрудников ПАО Сбербанк и 40 тыс. работников компаний экосистемы, и 89% из них гордятся работой в Сбере.

При этом Сбер развивает не только онлайн-, но и офлайн-форматы обслуживания, ведь обширная физическая сеть банка — более 14 тысяч офисов — остаётся одним из его основных конкурентных преимуществ.

 

Теги: 180 лет СберБанк

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