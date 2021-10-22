10% обращений клиентов Сбера за заёмными средствами приходятся на сервис «Деньги до зарплаты»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поздравил победителя.
Победителем окружного фестиваля стрит-арта стал самарский художник  Дмитрий Горшков
600 миллионов рублей инвестиций и 300 новых рабочих мест.
Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством СО и ООО «ТД «Миндаль»
Члены партии «Единая Россия» предложили реальную помощь гражданам старшего поколения.
QR-код и коллективный иммунитет: более сотни пунктов поддержки вакцинируемых открылось в Самарской области
Посещение ТЦ и образование.
Нерабочие дни в регионе: что будет работать, а что закроют
До конца октября 85 пролетов стены старейшей электростанции Поволжья украсят изображения достопримечательностей и знаковых мест областной столицы.
Уличные художники завершают оформление стены Самарской ГРЭС
Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
Украшенную под хохлому ракету вывезут на стартовый стол Байконура
Пассажиров просят внимательно следить за расписанием.
С 1 ноября меняется график курсирования «Ласточки» на маршруте Самара – Сызрань-1 
Она будет распространяться на частные дома.
Правительство объявило о расширении программы льготной ипотеки
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.86
-0.13
EUR 82.5
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

10% обращений клиентов Сбера за заёмными средствами приходятся на сервис «Деньги до зарплаты»

22 октября 2021 11:19
261
10% обращений клиентов Сбера за заёмными средствами приходятся на сервис «Деньги до зарплаты»

10% обращений розничных клиентов Сбера за заёмными средствами приходится на сервис «Деньги до зарплаты». Об этом рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков в ходе конференции XVII Russia Risk Conference 2021. Запуск сервиса «Деньги до зарплаты» — пример успешного взаимодействия между рисками и бизнесом в крупнейшем банке страны. Это возможность для зарплатных клиентов получить деньги от банка на один месяц с одним единственным платежом. Лимит по продукту зависит от дохода клиента. Сервис доступен широкому и надёжному сегменту клиентов.

Николай Асташкин, СRO розничных рисков Сбербанка:

«Продукт позиционируется не как высокомаржинальное и рисковое кредитование, а как привилегия для зарплатного клиента и возможность воспользоваться своим заработком чуть раньше. Процесс подачи заявки и получение денег в Сбере занимает минимум времени у клиента. 

Если говорить в целом о процессе розничного кредитования в Сбере, то 79% потребительских кредитов выдаётся в СберБанк Онлайн. Решение о выдаче кредита принимается около минуты».

В конференции, которая проходила 20 и 21 октября, также принимали участие: вице-президент, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента Сбера Алексей Богатов; сhief data scientist Корпоративно-инвестиционного блока Руслан Морозов; руководитель разработки AI-моделей мониторинга Антон Марченков.

Спикеры Сбера обсудили вопросы организации процесса потребительского кредитования. Также они уделили много внимания трендам и перспективным направлениям в области технологий и AI, влиянию AI на банковские продукты, сервисы и бизнес-модели банков и представили автоматизированную систему мониторинга качества работы AI-моделей и оценки модельного риска на платформе Сбера SberDS. Построение систем оценки качества и стабильности работы моделей позволяет своевременно отслеживать и прогнозировать падение качества моделей в эксплуатации, таким образом проактивно управляя портфелем моделей в условиях быстро меняющейся бизнес-среды.

Russia Risk Conference — крупнейшее ежегодное профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления банковскими рисками. В программе — выступления ведущих международных экспертов, дискуссия директоров по рискам, аналитические обзоры, панельные дискуссии и кейсы лидеров рынка.

 

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игра от Сбера, в которой можно научиться инвестировать
21 октября 2021, 12:17
Игра от Сбера, в которой можно научиться инвестировать
В игре пользователи знакомятся с четырьмя инвестиционными продуктами: акциями, облигациями, фондами, валютой. Финансы и Банки
439
Сбер назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами
21 октября 2021, 10:53
Сбер назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами
Онлайн-трансляция также была организована на площадках сети «Точек кипения» в 20 российских городах. Финансы и Банки
421
Оформить и получить аккредитив теперь можно полностью дистанционно в СберБанк Онлайн
20 октября 2021, 12:11
Оформить и получить аккредитив теперь можно полностью дистанционно в СберБанк Онлайн
Оформить аккредитив онлайн просто: банк создаёт заявление, которое отражается в СберБанк Онлайн плательщика. Финансы и Банки
560
В центре внимания
Сегодня в регионе успешно работает ряд предприятий с участием капитала из Австрийской Республики.
22 октября 2021  16:11
Дмитрий Азаров пригласил партнеров из Австрии к созданию в регионе новых производств и технологий безопасного будущего
221
Рост продолжается: в Самарской области выявили еще 948 заболевших коронавирусом
22 октября 2021  13:24
Рост продолжается: в Самарской области выявили еще 948 заболевших коронавирусом
359
Самарская область и Австрия расширяют возможности гуманитарного и делового партнерства
22 октября 2021  10:43
Самарская область и Австрия расширяют возможности гуманитарного и делового партнерства
288
Основное из постановления губернатора.
21 октября 2021  22:11
Дмитрий Азаров объявил о введении дополнительных нерабочих дней в регионе
1004
Еще 937 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 октября 2021  14:01
Еще 937 жителей Самарской области заболели коронавирусом
735
Весь список