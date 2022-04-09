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ЦБ разрешил банкам с 18 апреля продавать наличную валюту гражданам

9 апреля 2022 10:16
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ЦБ разрешил банкам с 18 апреля продавать наличную валюту гражданам

Банк России разрешил банкам с 18 апреля продавать наличную валюту гражданам. При этом, как уточняет регулятор, речь идет только о той валюте, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Напомним, ранее ЦБ запретил банкам продавать наличную валюту. Оставлена была только возможность безналичной конвертации. Однако средства в валюте, которые поступили на счет начиная с 9 марта 2022 года, нельзя было получить наличной валютой, пока действует временный порядок операций с наличной валютой. При этом сохранялась возможность их получения в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Гражданам, которым нужна валюта для поездок, предлагалось расплачиваться картой "Мир" и снимать с нее наличные в валюте страны пребывания там, где принимается карта "Мир". В числе таких стран Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.

Также ЦБ разрешил россиянам, у которых валютные счета или вклады были открыты до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, начиная с 11 апреля получить наличными не только доллары, но и евро, пшет РГ.

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