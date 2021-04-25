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Карты "Мир" подключат к сервису Apple Pay

25 апреля 2021 12:22
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Карты Мир подключат к сервису Apple Pay

Российские банки с конца апреля смогут подключать карты платежной системы "Мир" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Это будет правом, а не обязанностью банков, однако, по оценке эксперта, банки будут охотно внедрять новый сервис - для них это дополнительное конкурентное преимущество.

В конце февраля издание РБК сообщало, что национальная платежная система "Мир" 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять карты "Мир" в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. До сих пор их можно было подключить только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.

"Для платежных систем возможность использования Apple Pay является одним из конкурентных преимуществ. Логично, что "Мир" тоже хочет реализовать эту возможность. Из-за отсутствия такой функциональности потребители для платежей с устройств компании Apple сейчас вынуждены переводить деньги с карт "Мир" на карты международных платежных систем", - сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

"Со временем, необходимость в этом отпадет. Надо понимать, что подключение Apple Pay - это право, но не обязанность банков, поэтому не все будут предоставлять такую услугу по картам "Мир" одновременно", - обращает внимание эксперт. Однако конкуренция будет к этому подталкивать, прогнозирует Достов. Процедурно регистрация карт "Мир" в ApplePay ничем не будет отличаться от карт Visa или MasterCard, пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание, что пока не очень понятно, будет ли работать новая функциональность карт "Мир" в Крыму: возможно, в этом регионе она будет ограничена, предположил он.

Теги: Apple Pay карты мир

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