Цифровые продукты помогают решать проблемы жителей Самарской области.

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Решать проблемы в офлайне через онлайн-площадки стало возможным благодаря развитию цифровых технологий. Не выходя из дома, можно оформить загранпаспорт или записаться к врачу, например, на сайте Госуслуг. Но появились и такие цифровые платформы, которые помогут решить проблемы с невывозом мусора, ремонтом дорог или потухшим фонарем. О прикладном характере «цифры» и единых правилах регулирования интернет-среды рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак в рамках второго дня Российского форума по управлению интернетом (RIGF), выступив в секции «Цифровые платформы: правила игры».

Особое внимание Владимир Табак уделил совместному проекту АНО «Диалог» и Минцифры России - «Инцидент Менеджмент». Программа работает круглосуточно и по ключевым словам с помощью машинных алгоритмов находит в пабликах и открытых аккаунтах сообщения или жалобы от граждан. Обработка происходит в два этапа. Для начала обращения фиксируются системой, а после кураторы программы (сотрудники ЦУР) определяют ведомство, которое должно решить проблему и перенаправляют сообщение им. Главное требование заключается в том, что решения должны быть конкретными, с фото – и видеоподтверждениями, когда это возможно.

В Самарской области проект «Инцидент Менеджмент» реализуется с 2018 года. После того, как в регионе заработал ЦУР, «Инцидент Менеджмент» стал его основным инструментом. Увеличилось количество сообщений жителей, переданных исполнителям, улучшилось качество ответов жителям, уменьшилось время реагирования. С ноября 2020 года по март 2021 года отработано 25 803 сообщений. Среднее время реакции на сообщение – 3 часа 14 минут.

Кроме сообщений в соцсетях можно оставить жалобу или предложение на платформе обратной связи (ПОС). Воспользоваться платформой можно на сайте Правительства региона, министерств и муниципалитетов, перейдя через виджет «Сообщить о проблеме». Более удобный способ – скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и иметь инструмент для обращения к власти прямо в своем смартфоне.

Внедрение систем обратной связи подтолкнуло федеральные и региональные органы исполнительной власти к пониманию важности работы в интернете. Владимир Табак считает, что для создания единых правил регулирования интернет-среды необходимо в первую очередь определиться с глобальной стратегией присутствия государства в интернете. «Это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности», - уверен он.

По его мнению, сейчас площадки в интернете превратились в инструмент, во многом определяющий общественное мнение. Эта метаморфоза произошла «драматически быстро, особенно на фоне пандемии».

«Должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки, и все это будет подчинено единой логике, вот тогда будет уже гораздо проще говорить о регулировании», - подчеркнул Владимир Табак.

Фото: pixabay