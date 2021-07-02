Трамп запустил собственную социальную сеть GETTR

Команда Дональда Трампа запустила социальную сеть GETTR, объявив её альтернативой Facebook и Twitter.
"Миссия GETTR — это борьба с контролем, цензурой, защита свободы слова, противодействие монополии в сегменте социальных сетей и продвижение здравого смысла в массы", - цитата из пресс-сообщения.
Главой платформы стал бывший представитель Трампа Джейсон Миллер. Своей концепцией GETTR во многом напоминает Twitter, пишет iphones.ru.
Личная причастность Трампа к созданию проекту пока нигде не раскрывается, равно как и то, будет ли он заводить в ней учётную запись.
Хотя, если учесть, что Дональд был заблокирован в Twitter и Facebook, GETTR может стать шансом экс-президента США вернуться в информационное поле, сообщает POLITICO.