Разработчик Blueprint Gaming. Экспертный обзор

Компания Blueprint Gaming является настоящим динозавром рынка, работая на нем с 1957 года, когда под ее логотипом был создан первый механический однорукий бандит. С годами технологии совершенствовались, компания стала одной из самых авторитетных во всем мире, поставляя свои аппараты во все казино. Одним из таких является vse-cazzinotopz.azurewebsites.net. С приходом эпохи интернета вектор развития был изменен и основные усилия были направлены на разработку виртуальных игр.
В студии Blueprint Gaming работают лучшие программисты и дизайнеры, а также психологи и маркетологи. Применяя свой шестидесятилетний опыт в индустрии, компании удается создавать оригинальные слоты, каждый из которых неизменно становится очень популярным.
Многие из игр посвящены популярным кинофильмам их героям, а также мультперсонажам. Слоты имеют красочное оформление и интересные игровые сюжеты. Во многих из них встроены мини игры и есть дополнительные бонусные раунды. Превосходные технические характеристики, с высоким коэффициентов возврата и волатильностью, применяется прогрессивный джек-пот.
Первоначально разработка велась на Flash, а последняя продукция выполнена на HTML5. Это позволяет запускать приложения на любых платформах, включая мобильные. Предусмотрено простое и интуитивно понятное управление, адаптированное к сенсорным экранам. Делать необходимые настойки и запускать вращение барабанов можно в один клик.
На данный момент выпущено около ста аппаратов, а новинки выходят ежемесячно. Студия отмечена рядом наград на престижных международных конкурсах.
Наиболее известными слотами провайдера Blueprint Gaming являются:
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