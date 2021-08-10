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Разработчик Blueprint Gaming. Экспертный обзор

10 августа 2021 14:36
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Разработчик Blueprint Gaming. Экспертный обзор

Компания Blueprint Gaming является настоящим динозавром рынка, работая на нем с 1957 года, когда под ее логотипом был создан первый механический однорукий бандит. С годами технологии совершенствовались, компания стала одной из самых авторитетных во всем мире, поставляя свои аппараты во все казино. Одним из таких является vse-cazzinotopz.azurewebsites.net. С приходом эпохи интернета вектор развития был изменен и основные усилия были направлены на разработку виртуальных игр.

Особенности  

В студии Blueprint Gaming работают лучшие программисты и дизайнеры, а также психологи и маркетологи. Применяя свой шестидесятилетний опыт в индустрии, компании удается создавать оригинальные слоты, каждый из которых неизменно становится очень популярным.

Многие из игр посвящены популярным кинофильмам их героям, а также мультперсонажам. Слоты имеют красочное оформление и интересные игровые сюжеты. Во многих из них встроены мини игры и есть дополнительные бонусные раунды. Превосходные технические характеристики, с высоким коэффициентов возврата и волатильностью, применяется прогрессивный джек-пот. 

Первоначально разработка велась на Flash, а последняя продукция выполнена на HTML5. Это позволяет запускать приложения на любых платформах, включая мобильные. Предусмотрено простое и интуитивно понятное управление, адаптированное к сенсорным экранам. Делать необходимые настойки и запускать вращение барабанов можно в один клик.

На данный момент выпущено около ста аппаратов, а новинки выходят ежемесячно. Студия отмечена рядом наград на престижных международных конкурсах.

Самые популярные игры

Наиболее известными слотами провайдера Blueprint Gaming являются:

  • Gorilla Gold Megaways (Золото гориллы);
  • King of The West (Король Запада);
  • The Goonies (Балбесы);
  • Lucky Pharaoh (Удачливый фараон);
  • Irish Riches Megaways (Ирландские богатства);
  • Valletta (Валетта);
  • Lion Thunder (Львиный гром);
  • Lightning Strike (Молниеносный страйк);
  • Napoleon: Rise Of an Empire (Наполеон: восхождение империи);
  • Jewel Twist (Изумрудный твист).

 

Все игры доступны на портале vse-cazzinotopz.azurewebsites.net, где в них можно играть полностью бесплатно и без ограничений. Также на сайте можно прочитать обзоры экспертов и отзывы реальных игроков, последние новости индустрии iGaming, анонсы акций и другую информацию.

 

Теги: Разработчик Blueprint Gaming

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