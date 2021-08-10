Разработчик Blueprint Gaming. Экспертный обзор

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Компания Blueprint Gaming является настоящим динозавром рынка, работая на нем с 1957 года, когда под ее логотипом был создан первый механический однорукий бандит. С годами технологии совершенствовались, компания стала одной из самых авторитетных во всем мире, поставляя свои аппараты во все казино. Одним из таких является vse-cazzinotopz.azurewebsites.net. С приходом эпохи интернета вектор развития был изменен и основные усилия были направлены на разработку виртуальных игр.

Особенности

В студии Blueprint Gaming работают лучшие программисты и дизайнеры, а также психологи и маркетологи. Применяя свой шестидесятилетний опыт в индустрии, компании удается создавать оригинальные слоты, каждый из которых неизменно становится очень популярным.

Многие из игр посвящены популярным кинофильмам их героям, а также мультперсонажам. Слоты имеют красочное оформление и интересные игровые сюжеты. Во многих из них встроены мини игры и есть дополнительные бонусные раунды. Превосходные технические характеристики, с высоким коэффициентов возврата и волатильностью, применяется прогрессивный джек-пот.

Первоначально разработка велась на Flash, а последняя продукция выполнена на HTML5. Это позволяет запускать приложения на любых платформах, включая мобильные. Предусмотрено простое и интуитивно понятное управление, адаптированное к сенсорным экранам. Делать необходимые настойки и запускать вращение барабанов можно в один клик.

На данный момент выпущено около ста аппаратов, а новинки выходят ежемесячно. Студия отмечена рядом наград на престижных международных конкурсах.

Самые популярные игры

Наиболее известными слотами провайдера Blueprint Gaming являются:

Gorilla Gold Megaways (Золото гориллы);

King of The West (Король Запада);

The Goonies (Балбесы);

Lucky Pharaoh (Удачливый фараон);

Irish Riches Megaways (Ирландские богатства);

Valletta (Валетта);

Lion Thunder (Львиный гром);

Lightning Strike (Молниеносный страйк);

Napoleon: Rise Of an Empire (Наполеон: восхождение империи);

Jewel Twist (Изумрудный твист).

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