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Минцифры разрешит пользователям удалять предустановленные российские приложения

28 апреля 2021 10:55
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Минцифры разрешит пользователям удалять предустановленные российские приложения

Минцифры разработало поправки в постановление правительства о предустановке отечественных приложений. Министерство предлагает разрешить пользователям удалять предустановленные российские приложения.

Документ был опубликован 19 апреля, а через пять дней его удалили. В Минцифры сообщили, что поправки направлены на согласование в ФАС, Минэкономики, Роспотребнадзор и профильные ассоциации. Позже они будут доработаны с учетом замечаний.

Минцифры предлагает обязать производителей смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart TV делать удаляемыми предустановленные российские приложения  и любые другие программы.

Аналогичной позиции придерживается Apple. Samsung запрещает пользователям удалять предустановленные приложения, опасаясь нарушения законодательств, пишет iphones.ru.

В случае принятия поправок, Samsung и другие компании смогут сделать приложения удаляемыми.

Министерство также предлагает разрешить производителям брать плату с разработчиков за установку их сервисов на «более благоприятных условиях», чем софт самого производителя или владельца операционной системы. Речь идет об улучшении положения приложения на экране устройства, а не о возможности сделать их неудаляемыми. В будущем этот тезис будет сформирован точнее, сообщает Коммерсантъ.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: Минцифры приложение смартфон

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