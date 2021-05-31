Microsoft анонсировала новое поколение Windows

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Microsoft выпустила тизер-видео, в котором намекнула на крупное обновление Windows, сообщает iphones.ru.

Глава компании Сатья Наделла также намекнул на скорую презентацию:

"Скоро мы поделимся одним из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие, чтобы открыть большие экономические возможности для разработчиков. Я самостоятельно тестирую его в течение последних нескольких месяцев, и я невероятно взволнован следующим поколением Windows.

Мы обещаем вам следующее: сегодня мы создадим больше возможностей для каждого разработчика Windows и встретим каждого, кто ищет самую инновационную, новую, открытую платформу для создания, распространения и монетизации приложений. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями очень скоро"

Любопытно то, что Microsoft не говорит именно про Windows 10, а просто про Windows в целом. Кажется, нас ждёт что-то большее, чем очередной мелкий редизайн "винды".