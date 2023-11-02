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Золотые резервы России достигли рекордных 2,36 тысячи тонн

2 ноября 2023 10:57
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Золотые резервы России достигли рекордных 2,36 тысячи тонн

Золотые резервы России выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн. Статистика приведена за сентябрь, следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков.

За первый месяц осени страна нарастила запасы на 2%. Этот показатель равен 44 тоннам.

Результат стал рекордным — такой уровень был достигнут впервые за всю современную историю. На данный момент, РФ остается на пятом месте в мире по величине золотых резервов.

При этом в конце сентября цены на золото резко упали. Это привело к тому, что вложения в этот драгметалл обвалились на 3% — до 140,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что по запасам золотых резервов Россия уступает только США, Германии, Италии и Франции, пишет АиФ.

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