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Жители Самары считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 33,7 тыс. рублей

17 января 2022 12:17
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Жители Самары считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 33,7 тыс. рублей

С 1 января величина федерального МРОТ выросла до 13 890 рублей. Однако жители мегаполисов считают, что МРОТ должен быть больше фактического в 2—3 раза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у жителей городов желаемый уровень МРОТ в их регионе. В опросах приняли участие представители экономически активного населения, в том числе из Самары.

Жители Самары считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 33,7 тыс. рублей. В конце 2020 года эта сумма была меньше — 32 тыс. рублей. За год запросы жителей города выросли на 5%. Самара занимает восемнадцатое место по запросам к уровню МРОТ.

Величина МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты в регионах, влияет на размер государственных выплат и пособий. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике Российской Федерации в октябре 2021 г. составила 54 649 руб. Инфляция за 2021 год по предварительным расчетам составила 8,4%. 

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей (более 42 тыс. руб. в месяц). На втором месте — Владивосток (40,5 тыс. руб.), на третьем — Хабаровск (38,8 тыс. руб.). Санкт-Петербург — на четвертой строке с 38,3 тыс. руб. Замыкает топ-5 Тюмень — здесь ожидания к уровню МРОТ составляют 37,6 тыс. руб. в месяц.

Самые скромные ожидания — у жителей Ижевска и Саратова (по 31,6 тыс. руб.), а также Ульяновска — 32 тыс. руб. 

За год запросы к уровню МРОТ больше всего выросли среди экономически активного населения Оренбурга (34,6 тыс. руб., +21%), Кирова (32,1 тыс. руб., +18%), Иркутска (36,8 тыс. руб., +17%) и Ярославля (34 тыс. рублей, +17%) 

  • Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек
  • Населенных пунктов: 37
  • Время проведения: 1 декабря 2021 года — 12 января 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет
  • Размер выборки: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников
Теги: Опрос

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