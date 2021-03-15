"Жигулевскую долину" представят в Шанхайской организации сотрудничества

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Состоялось онлайн-совещание между Демонстрационной зоной Шанхайской организации сотрудничества и Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Инноватику региона представлял технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана 20 лет назад лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В настоящее время членами ШОС также являются Индия и Пакистан. Общая численность населения стран ШОС – около 3,5 млрд человек, что составляет практически половину населения планеты. Одна из главных задач ШОС – развитие экономического сотрудничества, научного и культурного взаимодействия. Демонстрационная зона ШОС расположена в городе Циндао, провинция Шандунь.

С китайской стороны в онлайн-совещании также принимали участие представители Гундунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ. Гуандун – крупнейшая экономически развитая провинция КНР, где активно развиваются высокотехнологические сектора: информационные технологии, биотехнологии, производство оптико-электронного оборудования и новых материалов.

Самарскую область представляли заместитель министра экономического развития и инвестиций Алексей Ильметов, руководитель управления внешнеэкономических связей Минэкономразвития Андрей Горшенин, директор Агентства по привлечению инвестиций в Самарской области Сергей Никитин и заместитель директора ГАУ «ЦИК СО», управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Игорь Смирнов.

Открывая совещание, Алексей Ильметов отметил, что Китай – традиционный экономический партнер России и Самарской области. Провинции КНР занимают первое место по объему импорта в списке торговых партнеров нашей губернии. По объему экспорта Китай занимает седьмое место, что позволяет говорить о потенциале развития.

– В последнее время мы видим особый интерес предприятий Самарской области к контактам и сотрудничеству с бизнесом из различных провинций Китая, в том числе посредством подобных «электронных бизнес-миссий», – сказал Алексей Ильметов. – При этом мы отмечаем интерес со стороны китайских партнеров к реализации совместных проектов как на территории Самарской области, так и на территории Китая, что в целом способствует развитию экономик обеих стран.

Заместитель министра Отдела современной торговли зоны «Китай-ШОС» Лян Чао рассказал о преимуществах пилотной зоны и подчеркнул, что основная ее миссия – всестороннее развитие взаимодействия между Востоком и Западом.

Заместитель директора ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Игорь Смирнов провел презентацию технопарка «Жигулевская долина» – жемчужины инновационной системы региона. Презентация вызвала живой интерес китайской стороны. Заместитель генерального секретаря Гуандунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ Чжан Чэнцзы выступила с предложением о взаимном обмене:

– Предлагаем создать прямое представительство «Жигулевской долина» в Демонстрационной зоне ШОС. В свою очередь, мы готовы открыть представительство ШОС в вашем технопарке.

Пока же предлагаю организовать рабочую группу и обменяться бизнес-делегациями, а также с обеих сторон подготовить информацию об инновационных проектах для возможного инвестирования.

Игорь Смирнов отметил, что резиденты технопарка заинтересованы в прямом сотрудничестве с Китаем, поэтому все предложения китайских коллег будут всесторонне изучены:

– Мы поддерживаем предложенный вами формат экономических миссий. В свою очередь, приглашаем вас посетить наш регион, технопарк «Жигулевская долина» и обменяться рамочными договорами о сотрудничестве.

Подытоживая онлайн-совещание, Алексей Ильметов сказал следующее:

– Позвольте от имени Министерства экономического развития Самарской области выразить уверенность, что наше сотрудничество послужит основой для развития и реализации перспективных проектов. Уверен, что наша встреча послужит хорошим началом для углубления двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи стороны подготовят проекты соглашений и создадут рабочие группы для обсуждения конкретных решений и дальнейших действий.