Я нашел ошибку
Главные новости:
Большинство самарских выпускников выступают за сохранение ГВЭ
Большинство самарских выпускников выступают за сохранение ГВЭ
Девочка-подросток пострадала в ДТП в Самарской области
Девочка-подросток пострадала в ДТП в Самарской области
Самарская область лидирует по количеству заявок на региональный этап конкурса Startup Tour 2021
Самарская область лидирует по количеству заявок на региональный этап конкурса Startup Tour 2021
Самарский регион получит дополнительно 72 млн рублей на лекарства лечащихся на дому пациентов с COVID-19
Самарский регион получит дополнительно 72 млн рублей на лекарства лечащихся на дому пациентов с COVID-19
Водительские права россиянам начнут выдавать по-другому
Водительские права россиянам начнут выдавать по-другому
Самарский балет Бахчисарайский фонтан показали на сцене Большого театра
Самарский балет «Бахчисарайский фонтан» показали на сцене Большого театра
Тойота тольяттинца ушла с торгов за штрафы ПДД
Тойота тольяттинца ушла с торгов за штрафы ПДД
В Самаре проверяют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель
В Самаре проверяют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.51
0.01
EUR 87.8
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

"Жигулевскую долину" представят в Шанхайской организации сотрудничества

15 марта 2021 09:49
104
Жигулевскую долину представят в Шанхайской организации сотрудничества

Состоялось онлайн-совещание между Демонстрационной зоной Шанхайской организации сотрудничества и Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Инноватику региона представлял технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана 20 лет назад лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В настоящее время членами ШОС также являются Индия и Пакистан. Общая численность населения стран ШОС – около 3,5 млрд человек, что составляет практически половину населения планеты. Одна из главных задач ШОС – развитие экономического сотрудничества, научного и культурного взаимодействия. Демонстрационная зона ШОС расположена в городе Циндао, провинция Шандунь.

С китайской стороны в онлайн-совещании также принимали участие представители Гундунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ. Гуандун – крупнейшая экономически развитая провинция КНР, где активно развиваются высокотехнологические сектора: информационные технологии, биотехнологии, производство оптико-электронного оборудования и новых материалов.

Самарскую область представляли заместитель министра экономического развития и инвестиций Алексей Ильметов, руководитель управления внешнеэкономических связей Минэкономразвития Андрей Горшенин, директор Агентства по привлечению инвестиций в Самарской области Сергей Никитин и заместитель директора ГАУ «ЦИК СО», управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Игорь Смирнов.

Открывая совещание, Алексей Ильметов отметил, что Китай – традиционный экономический партнер России и Самарской области. Провинции КНР занимают первое место по объему импорта в списке торговых партнеров нашей губернии. По объему экспорта Китай занимает седьмое место, что позволяет говорить о потенциале развития. 

– В последнее время мы видим особый интерес предприятий Самарской области к контактам и сотрудничеству с бизнесом из различных провинций Китая, в том числе посредством подобных «электронных бизнес-миссий», – сказал Алексей Ильметов. – При этом мы отмечаем интерес со стороны китайских партнеров к реализации совместных проектов как на территории Самарской области, так и на территории Китая, что в целом способствует развитию экономик обеих стран.

Заместитель министра Отдела современной торговли зоны «Китай-ШОС» Лян Чао рассказал о преимуществах пилотной зоны и подчеркнул, что основная ее миссия – всестороннее развитие взаимодействия между Востоком и Западом.

Заместитель директора ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Игорь Смирнов провел презентацию технопарка «Жигулевская долина» – жемчужины инновационной системы региона. Презентация вызвала живой интерес китайской стороны. Заместитель генерального секретаря Гуандунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ Чжан Чэнцзы выступила с предложением о взаимном обмене:

– Предлагаем создать прямое представительство «Жигулевской долина» в Демонстрационной зоне ШОС. В свою очередь, мы готовы открыть представительство ШОС в вашем технопарке.

Пока же предлагаю организовать рабочую группу и обменяться бизнес-делегациями, а также с обеих сторон подготовить информацию об инновационных проектах для возможного инвестирования. 

Игорь Смирнов отметил, что резиденты технопарка заинтересованы в прямом сотрудничестве с Китаем, поэтому все предложения китайских коллег будут всесторонне изучены: 

– Мы поддерживаем предложенный вами формат экономических миссий. В свою очередь, приглашаем вас посетить наш регион, технопарк «Жигулевская долина» и обменяться рамочными договорами о сотрудничестве.

Подытоживая онлайн-совещание, Алексей Ильметов сказал следующее:

– Позвольте от имени Министерства экономического развития Самарской области выразить уверенность, что наше сотрудничество послужит основой для развития и реализации перспективных проектов. Уверен, что наша встреча послужит хорошим началом для углубления двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи стороны подготовят проекты соглашений и создадут рабочие группы для обсуждения конкретных решений и дальнейших действий.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Самарский регион получит дополнительно 72 млн рублей на лекарства лечащихся на дому пациентов с COVID-19
15 марта 2021  11:39
Самарский регион получит дополнительно 72 млн рублей на лекарства лечащихся на дому пациентов с COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
25
В 2021 году на задачи по сохранению лесов регион привлек почти 192 млн рублей.
15 марта 2021  10:34
В 2021 году на сохранение лесов Самарский регион привлек почти 192 млн рублей
Экология
71
Правительство Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве
14 марта 2021  20:12
Правительство Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве
Социум
414
Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
13 марта 2021  20:08
Как Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
Культура
1794
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
12 марта 2021  13:37
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
Происшествия
696
Весь список