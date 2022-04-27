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26 апреля «Жигулевскую долину» посетители предприниматели из Воронежской области. Визит состоялся в рамках двухдневной бизнес-миссии в Самарскую область.

Организатором мероприятия со стороны Воронежской области является АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» - единой площадки, объединяющей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежа. Соорганизаторами от Самарской области выступили Центр «Мой бизнес» и технопарк «Жигулевская долина».

Целью бизнес-миссии стало расширение экономических связей между регионами, поиск новых партнеров, клиентов и поставщиков, в том числе с целью эффективного импортозамещения.

«Мы всегда рады приветствовать в Самарской области коллег из других регионов, готовых налаживать взаимодействие по самым разным направлениям деятельности. В условиях санкционного давления и задачи по замещению импортных аналогов отечественными продуктами, поиск новых поставщиков и партнерство российских предприятий имеет определяющее значение, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Уверен, что результатом визита делегации из Воронежской области станет наше дальнейшее эффективное сотрудничество и большое число взаимовыгодных контрактов между предприятиями двух регионов».

В состав делегации от Воронежской области вошли 11 предприятий МСП, среди которых представители таких сфер как: промышленность, строительство, электроэнергетика, производство продуктов питания, а также ИТ и др.

В первый день своего визита, 25 апреля, делегация провела деловую встречу на площадке Центра «Мой Бизнес» в Самаре, в которой приняла участие предприниматели двух регионов. Мероприятие прошло в формате групповых переговоров.

26 апреля часть предпринимательской группы посетила один из крупнейших в ПФО технопарков - «Жигулевскую долину», где состоялась презентационная встреча с руководством управляющей компании технопарка – ГАУ «ЦИК СО» и представителями компаний-резидентов.

В ходе встречи коллегами из Воронежа были представлены проекты компаний АОДПО «Институт профессионального образования и повышения квалификации», ООО «Ладуга», ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг Тольятти», ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок», ООО «Митра» с разработками в области: IT, инжиниринга, создания инновационных красок и декоративных покрытий, изготовления резиновых покрытий на основе резиновой крошки и др.

Открывая встречу, руководитель оператора инновационной деятельности Самарской области – ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко представил возможности экосистемы «Жигулевской долины», акцентировав внимание гостей на уникальном R&D-принципе работы, где при «выращивании» инноваций объединяются Hard skills и Soft skills.

- В Самарском регионе под эгидой министерства экономического развития и инвестиций создана и развивается экосистема поддержки инновационных проектов, в которой технопарк «Жигулевская долина» является одним из ключевых элементов. В своей работе по «выращиванию» инноваций мы выбрали экосистемный подход. О нем сегодня мы рассказали нашим гостям, которых также познакомили с рядом наших резидентов. Важным для нас стал факт того, что после презентаций сразу возникло живое общение. Одна из задач таких встреч – новые партнерства и, возможно, – новые проекты. «Жигулевская долина» – лучшее место для такого формата общения. И это не только мое мнение, так считает жюри престижной премии Russian Business Travel&MICE Award-2021, решением которой Конгресс-центр «Жигулевской долины» стал обладателем в номинации «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий». Также на прошлой неделе «Жигулевская долина» решением Фонда Сколково вошла в ТОП-3 самых успешных региональных операторов, - отметил директор технопарка Александр Сергиенко.

В ходе переговоров, организованных после презентационной части бизнес-миссии, многим представителям инновационных компаний Самарской области удалось найти точки взаимодействия с предпринимателями Воронежа.

- Для нас сегодняшняя встреча оказалась очень результативной, - отметил директор компании «Фабрика-Красок» Айдар Валиулов, - мы считаем Воронежскую область одной из перспективных для выгодного сотрудничества и поэтому для нас важен прямой диалог с коллегами из Воронежа. Сейчас мы изучаем рынок и, я уверен, в скором будущем будем развиваться в этом регионе, в том числе и по линии подготовки кадров по системе WorldSkills.

Также для участников бизнес-миссии были представлены возможности крупнейшего в Самаркой области Конгресс-центра и проведена ознакомительная экскурсия по экспозиции уникальных разработок резидентов технопарка.

По итогам встречи был определен ряд точек соприкосновения и возможного сотрудничества между Самарским регионом и Воронежской областью.

- Для нас эта бизнес-миссия – это, прежде всего, новые возможности и горизонты. Для настоящего предпринимателя важно быть визионером, и не только ориентироваться на рынке, но и быть открытым ко всему новому, чтобы предвидеть грядущие тренды. Важно смотреть на процессы, которые происходят на стыке различных сфер – технологий, образования и производства через призму той ниши, которую мы хорошо знаем.

Для нас встречи на таких мощных площадках как «Жигулевская долина» - это качественная перезагрузка для мозга. Сегодня мы познакомились с очень интересными людьми, потенциальными партнерами, опыт которых может послужить нам примером, а сотрудничество поможет открыть новые направления в нашем производстве, - поделилась впечатлениями директор компании «Идеальный пол» (г. Воронеж) Маргарита Масленикова, сообщает пресс-служба технопарка.

Фото: пресс-служба технопарка