«Жигулевская долина» развивает сотрудничество с Саратовской областью

69

Технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация из Саратова. Встреча состоялась в ходе бизнес-миссии в Самарскую область представителей малого и среднего предпринимательства соседнего региона.

Правительство Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым уделяет особое внимание формированию благоприятного делового и инвестиционного климата. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» создаются комфортные условия для ведения бизнеса, привлечения новых инвесторов, утверждаются новые меры поддержки.

Организаторами встречи на площадке технопарка выступили Бизнес-инкубатор Саратовской области и Торгово-промышленная палата Самарской области. Это не первый визит коллег из Саратова в технопарк «Жигулевская долина» – первая ознакомительная встреча с инноватикой Самарской области состоялась в 2020 году. В этот раз целью визита стало расширение торгово-экономических связей между регионами, а также поиск новых партнеров, поставщиков и клиентов, в том числе в сфере импортозамещения.

«Мы регулярно организуем бизнес-миссии наших предпринимателей в другие регионы, дружественные страны и принимаем коллег на самарской земле. Такие встречи дают возможность познакомиться с работой инфраструктуры поддержки бизнеса, инновационной экосистемы, обменяться опытом и идеями и наладить партнерские взаимоотношения, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В работе бизнес-миссии приняли участие саратовские предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с самарскими предприятиями в самых разных сферах деятельности: производство продукции для водоснабжения, газоснабжения и теплоснабжения, металлических конструкций, косметических средств, продуктов питания, оптовая торговля фруктами и ягодами, предоставление услуг колл-центра и др.

Помимо визита в технопарк программа бизнес-миссии предусматривала проведение презентаций, индивидуальных деловых переговоров в формате B2B, посещение инфраструктуры поддержки субъектов МСП региона – Самарского бизнес-инкубатора, Агропарка «Самара», Особой экономической зоны Тольятти и предприятий региона.

В «Жигулевской долине» саратовские бизнесмены встретились с руководством и резидентами технопарка. Заместитель директора оператора инновационной деятельности региона ГАУ «ЦИК СО» Игорь Смирнов рассказал гостям о возможностях экосистемы «Жигулевской долины» и мерах поддержки предпринимателей, ставших резидентами технопарка, а также поделился планами сотрудничества с бизнес-инкубатором Саратовской области. Участников заинтересовала возможность получения статуса резидента «Сколково», региональным оператором которого является тольяттинский технопарк.

«Для многих регионов, не имеющих собственных операторов или представителей таких крупных инструментов поддержки инновационного предпринимательства, как «Сколково» или Фонд содействия инновациям, крайне важно найти эту возможность и эффективно использовать. Поэтому я приглашаю представителей высокотехнологичного бизнеса Саратовской области вступать в ряды наших резидентов и пользоваться всеми мерами поддержки, не выезжая в Москву», – отметил Игорь Смирнов.

В питч-сессии приняли участие представители резидентов «Жигулевской долины»: компаний «Инструм-Рэнд», «Техностройгруп сервис», «Автопродукт», «Поволжская клининговая компания», «ЭкоТех», ИП Куракин, которые представили проекты в соответствии с запросами участников бизнес-миссии.

«Бизнес-миссия – это отличная возможность для предпринимателей нашей области наладить деловые отношения с коллегами из соседних регионов, презентовать свои продукты и услуги, найти выход на нужных людей, заключить новые контракты, обменяться опытом. Преимущество участия в бизнес-миссии – индивидуальный подход к каждому участнику при составлении деловой программы и взаимодействие с предпринимателями принимающего региона на официальном уровне. Саратовские предприниматели смогли поделиться опытом с коллегами из соседнего региона, обсудить особенности ведения бизнеса, презентовать свою продукцию, поговорить о перспективах взаимовыгодного сотрудничества», – отметила Елена Шляпникова, представитель бизнес-инкубатора Саратовской области.

После деловой части состоялся ряд В2В-переговоров между резидентами и участниками бизнес-миссии и был намечен план дальнейшего взаимодействия между регионами по ряду направлений.

«Для нас эта бизнес-миссия – возможность найти новых партнеров для расширения географии наших поставок и производства в рамках импортозамещения космецевтики для профессионального использования и косметики для домашнего ухода. Надеемся, что в ближайшее время мы найдем партнеров среди резидентов «Жигулевской долины», – поделилась впечатлениями от визита Алина Симонова, производитель натуральной косметики и космецевтики «Натур Культур».