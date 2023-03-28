«Жигулевская долина» приглашает на форум для предпринимателей Самарской области "ГОСЗАКУПКИ 2023"

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В 2023 году участие в государственных закупках — это стабильное и перспективное направление для развития бизнеса в условиях ориентации российской экономики на импортозамещение. Технопарк «Жигулевская долина» совместно с резидентами-экспертами ООО "СтарТендер" приглашает на форум для предпринимателей Самарской области "ГОСЗАКУПКИ 2023".

Дата проведения: 13 апреля 2023 года.

Цель: Повышение юридической и финансовой грамотности при работе с закупками. Эффективное участие в закупках и защита прав поставщиков с помощью государственных органов.

Задачи:

• Повышение эффективности работы поставщиков в сфере государственных закупок,

• Освещение нюансов при работе с государственными и муниципальных закупками,

• Раскрытие вопросов о безопасности и защите прав Поставщиков с помощью государственных органов

• Обозначение новых инструментов для развития бизнеса в области государственных торгов в 2023 году

• Повышение уровня знаний предпринимателей о Бизнес процессах участия в закупках

"В рамках форума мы рассмотрим главные тренды в государственных закупках-2023 г, поговорим о защите прав поставщиков, ключевых инструментах для участия в госзакупках, а также мерах поддержки субъектов МСП со стороны государства", - обещают организаторы.

- Цифровизация процессов.

- Увеличение доли малых и средних предприятий.

- Рост интереса к инновациям.

Помните, что конкуренция на рынке государственных закупок растет с каждым годом, поэтому важно быть готовым к работе в условиях жесткой конкуренции и использовать все доступные инструменты для достижения успеха.