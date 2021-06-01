«Жигулевская долина» пополнится 19-ю новыми резидентами

В соответствии с протоколом заочного голосования единого экспертного совета технопарков на территории Самарской области, который состоялся 27.05.2021 г., 19 инновационных проектов рекомендованы к присвоению статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».
Всего к рассмотрению было подано 20 проектов.
В итоге к реализации в рамках технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» рекомендованы следующие проекты:
«Разработка Smart-тренажера для водных видов спорта по технологии IoT с применением тензометрических датчиков» (ООО ТПК «Автомобильные компоненты»);
«Разработка и вывод на рынок программно-аппаратного комплекса для создания децентрализованных промышленных серверов для IoT-сетей, построенных по технологии Web третьего поколения» (АНО ИЦР «Аиралаб Рус»);
«Программный комплекс «Система учета и мониторинга средств оповещения населения» (ООО «Аксбит-ИТ»);
«Инжиниринговый центр по разработке и внедрению систем контроля за ходом строительства и эксплуатации зданий и сооружений на основе BIM технологий» (ООО «Графика-Инжиниринг»);
«Разработка технологии анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) с применением искусственного интеллекта для повышения эффективности работы организаций и осуществление образовательной деятельности» (АДПО «Институт профессионального образования и повышения квалификации»);
«Типография на диване “Лада-Принт”» (ИП Игумнов В.В);
«Умные Окна - разработка контроллера для умных решений в области проветривания помещений» (ИП Таланов И. В.);
«Разработка и внедрение цифровой платформы расчетов в сфере ЖКХ с автоматическим расщеплением платежей, с применением технологии смарт-контрактов и реализации функции кросс-аутсорсинга» (ООО ЕИРЦ «Квартплата 24»);
1 проект был отклонен экспертами.