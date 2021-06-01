«Жигулевская долина» пополнится 19-ю новыми резидентами

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
Почти 10 000 детей на этой неделе заедут в детские оздоровительные лагеря. 
В Самарской области первые смены откроются в 32 детских лагерях 
Время работы: 10:00 — 18:00.
2 июня — вход в Музей Эльдара Рязанова свободный
На лекциях самарцы узнают много интересного о родном крае.
#СамараПростоКосмос: в июне пройдет серия открытых лекций о Самаре
Для участия необходимо записать видео, где участник читает стихи военной тематики и, разместить его в социальной сети.
Самарцев приглашают принять участие в акции «Наследие Победы»
Первый этап подключений будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года.
С поправками «Единой России»: Госдума приняла закон о бесплатном подключении к газу
 О том, как Самарской области удалось занять лидерские позиции, рассказал глава региона Дмитрий Азаров.
Съезд Союза машиностроителей РФ: машиностроители Самарской области вошли в пятерку лидеров
Это система мониторинга социальных сетей и один из главных инструментов работы Центра управления регионом Самарской области.
«Инцидент Менеджмент»: система, которая позволяет находить и обрабатывать сообщения, жалобы и предложения от жителей региона
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.24
-0.06
EUR 89.6
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

«Жигулевская долина» пополнится 19-ю новыми резидентами

1 июня 2021 13:53
155
«Жигулевская долина» пополнится 19-ю новыми резидентами

В соответствии с протоколом заочного голосования единого экспертного совета технопарков на территории Самарской области, который состоялся 27.05.2021 г., 19 инновационных проектов рекомендованы к присвоению статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». 

Всего к рассмотрению было подано 20 проектов.

В итоге к реализации в рамках технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» рекомендованы следующие проекты:

«Разработка Smart-тренажера для водных видов спорта по технологии IoT с применением тензометрических датчиков» (ООО ТПК «Автомобильные компоненты»);

«Разработка и вывод на рынок программно-аппаратного комплекса для создания децентрализованных промышленных серверов для IoT-сетей, построенных по технологии Web третьего поколения» (АНО ИЦР «Аиралаб Рус»);

«Программный комплекс «Система учета и мониторинга средств оповещения населения» (ООО «Аксбит-ИТ»);

«Инжиниринговый центр по разработке и внедрению систем контроля за ходом строительства и эксплуатации зданий и сооружений на основе BIM технологий» (ООО «Графика-Инжиниринг»);

«Разработка технологии анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) с применением искусственного интеллекта для повышения эффективности работы организаций и осуществление образовательной деятельности» (АДПО «Институт профессионального образования и повышения квалификации»);

«Типография на диване “Лада-Принт”» (ИП Игумнов В.В);

«Умные Окна - разработка контроллера для умных решений в области проветривания помещений» (ИП Таланов И. В.); 

«Разработка и внедрение цифровой платформы расчетов в сфере ЖКХ с автоматическим расщеплением платежей, с применением технологии смарт-контрактов и реализации функции кросс-аутсорсинга» (ООО ЕИРЦ «Квартплата 24»);

  • «Разработка и запуск единой информационной платформы по рынку газобаллонного оборудования и топлива на территории РФ» (ООО «ИТС»);   
  • «Создание программно-аппаратного комплекса для автоматизации технических средств мелиорации» (ООО «СВК-групп»);
  • «Разработка специализированной цифровой платформы для продвижения и реализации инновационной продукции» (ООО «ЦПР»);
  • «Расширение производства индивидуальных дентальных имплантатов зубов» (ООО «МЕДПРОФИ»);
  • «Разработка и создание опытного образца золотникового газораспределительного механизма четырехтактного двигателя внутреннего сгорания» (Кылосов И. В.);
  • «Разработка и запуск импортозамещающего производства комплекса по дегазации баллонов метанового транспорта» (ООО «АТС-сервис»);
  • «Развитие инжинирингового центра по разработке высокоточного обрабатывающего инструмента для металлообработки» (ООО ХК «ВЕКТОР»);
  • «Разработка и запуск производства универсальной самоходной платформы для обслуживания магистральных трубопроводов» (ООО «ВПК-Концепт»);
  • «Морган Секрет» (ООО «Морган секрет»);
  • «Создание инжинирингового центра по проектированию и производству многоразовых быстровозводимых временных жилых комплексов» (ООО «Алюм Структурал Продукт»);
  • «Создание инжинирингового центра по разработке энергоэффективных автоматизированных промышленных тепловых пунктов» (ООО «СПЕКТР»).

1 проект был отклонен экспертами. 

Теги: Акценты жигулевская долина резиденты технопарк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У экосистемы инноваций «Жигулевская долина» появилось Представительство в Китае
28 мая 2021, 09:43
У экосистемы инноваций «Жигулевская долина» появилось Представительство в Китае
Прямое представительство «Жигулевской долины» создано в Демонстрационной зоне ШОС. Экономика
498
Резиденты Жигулевской долины участвуют в Startup Village 2021
25 мая 2021, 10:41
Резиденты Жигулевской долины участвуют в Startup Village 2021
Startup Village 2021 приурочен к первому полету Юрия Гагарина. Экономика
626
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
23 апреля 2021, 10:37
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
В Самаре с 20 по 24 апреля проходит стратегическая сессия по разработке дорожной карты реализации программы деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия... Образование
704
В центре внимания
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
1 июня 2021  18:34
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
Культура
22
На сегодняшний день страховые компании задолжали лечебным учреждениям региона существенную сумму денег.
1 июня 2021  16:38
Дмитрий Азаров поручил разобраться с долгами страховых компаний перед лечебными учреждениями региона
Политика
103
Уникальный общественно-просветительский проект «Живая история Самарской губернии» приглашает гостей
1 июня 2021  14:02
Уникальный общественно-просветительский проект «Живая история Самарской губернии» приглашает гостей
Общество
197
Из-за ремонта теплотрассы в Самаре ограничат движение в районе Гагарина-Авроры
1 июня 2021  13:49
Из-за ремонта теплотрассы в Самаре ограничат движение в районе Гагарина-Авроры
ЖКХ
160
Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве
1 июня 2021  13:46
Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве
Общество
162
Весь список