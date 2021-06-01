«Жигулевская долина» пополнится 19-ю новыми резидентами

155

В соответствии с протоколом заочного голосования единого экспертного совета технопарков на территории Самарской области, который состоялся 27.05.2021 г., 19 инновационных проектов рекомендованы к присвоению статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Всего к рассмотрению было подано 20 проектов.

В итоге к реализации в рамках технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» рекомендованы следующие проекты:

«Разработка Smart-тренажера для водных видов спорта по технологии IoT с применением тензометрических датчиков» (ООО ТПК «Автомобильные компоненты»);

«Разработка и вывод на рынок программно-аппаратного комплекса для создания децентрализованных промышленных серверов для IoT-сетей, построенных по технологии Web третьего поколения» (АНО ИЦР «Аиралаб Рус»);

«Программный комплекс «Система учета и мониторинга средств оповещения населения» (ООО «Аксбит-ИТ»);

«Инжиниринговый центр по разработке и внедрению систем контроля за ходом строительства и эксплуатации зданий и сооружений на основе BIM технологий» (ООО «Графика-Инжиниринг»);

«Разработка технологии анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) с применением искусственного интеллекта для повышения эффективности работы организаций и осуществление образовательной деятельности» (АДПО «Институт профессионального образования и повышения квалификации»);

«Типография на диване “Лада-Принт”» (ИП Игумнов В.В);

«Умные Окна - разработка контроллера для умных решений в области проветривания помещений» (ИП Таланов И. В.);

«Разработка и внедрение цифровой платформы расчетов в сфере ЖКХ с автоматическим расщеплением платежей, с применением технологии смарт-контрактов и реализации функции кросс-аутсорсинга» (ООО ЕИРЦ «Квартплата 24»);

«Разработка и запуск единой информационной платформы по рынку газобаллонного оборудования и топлива на территории РФ» (ООО «ИТС»);

«Создание программно-аппаратного комплекса для автоматизации технических средств мелиорации» (ООО «СВК-групп») ;

; «Разработка специализированной цифровой платформы для продвижения и реализации инновационной продукции» (ООО «ЦПР») ;

; «Расширение производства индивидуальных дентальных имплантатов зубов» (ООО «МЕДПРОФИ») ;

; «Разработка и создание опытного образца золотникового газораспределительного механизма четырехтактного двигателя внутреннего сгорания» (Кылосов И. В.) ;

; «Разработка и запуск импортозамещающего производства комплекса по дегазации баллонов метанового транспорта» (ООО «АТС-сервис») ;

; «Развитие инжинирингового центра по разработке высокоточного обрабатывающего инструмента для металлообработки» (ООО ХК «ВЕКТОР») ;

; «Разработка и запуск производства универсальной самоходной платформы для обслуживания магистральных трубопроводов» (ООО «ВПК-Концепт») ;

; «Морган Секрет» (ООО «Морган секрет») ;

; «Создание инжинирингового центра по проектированию и производству многоразовых быстровозводимых временных жилых комплексов» (ООО «Алюм Структурал Продукт») ;

; «Создание инжинирингового центра по разработке энергоэффективных автоматизированных промышленных тепловых пунктов» (ООО «СПЕКТР»).

1 проект был отклонен экспертами.