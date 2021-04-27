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«Жигулевская долина» налаживает партнерство со странами Западной Африки

27 апреля 2021 13:27
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Жигулевская долина налаживает партнерство со странами Западной Африки

26 апреля технопарк «Жигулевская долина» посетили представители экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит 16 стран.

Гости ознакомились с возможностями экосистемы технопарка, а также с направлениями работы с резидентами. Экскурсию по «Жигулевской долине» провел руководитель Центра по управлению и развитию технопарков Дмитрий Мазырин. Он рассказал об условиях вступления иностранных стартапов в ряды резидентов «Жигулевской долины», акцентировав внимание участников встречи на многолетнем опыте работы команды технопарка с международными компаниями.

Руководитель Регионального центра инжиринга Сергей Ганин представил возможности центра, отметив основную цель - поддержку малого и среднего бизнеса.

Гости побывали в детском технопарке «Кванториум-63» и посетили выставку достижений резидентов.

Г-н Канде Сесай, госслужащий из Сьерра-Леоне, представляющий регион экономический сектор стран Западной Африки, представил ряд инновационных проектов, которые, возможно, в скором будущем начнут реализовываться в периметре технопарка. Также обсуждались возможности взаимодействия с резидентами технопарка и организация коллаборации в сфере высоких технологий.

По итогам бизнес-миссии были определены точки для построения дальнейшего сотрудничества.

Теги: жигулевская долина технопарк

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