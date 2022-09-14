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«Жигулевская долина» готова тиражировать свой опыт в регионы

14 сентября 2022 12:59
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«Жигулевская долина» готова тиражировать свой опыт в регионы

13 сентября «Жигулевская долина» встречала коллег по инновационному цеху – участников практического модуля стажировки проектных офисов по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

Наш технопарк выступил соорганизатором стажировки наряду с Агентством инновационного развития Ульяновской области, Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области, Консорциумом «Евразийский институт кластерного менеджмента и регионального развития». 

– Участники стажировки – руководители субъектов малого и среднего предпринимательства, руководители и менеджеры управляющих компаний кластеров, центров кластерного развития, региональных центров инжиниринга и технопарков из 6 регионов России, – рассказал Алексей Батраков из «Евразийского института кластерного менеджмента и регионального развития». – Это мероприятие включено Министерством экономического развития России в перечень рекомендованных стажировок для сотрудников инновационно-производственной инфраструктуры. Обучение подразумевает несколько этапов обучения: первый модуль состоялся в июне, а сейчас идет осенняя сессия. Она включает в себя 4 дня активной работы, в ходе которой стажеры погружаются в несколько тем: производительность труда как фактор эффективности развития предприятий кластеров, взаимодействие технопарков и кластеров в рамках создания экосистемы поддержки МСП, управление научными, инновационными и производственными проектами с применением кластерного подхода. Сегодня мы познакомились с экосистемой «Жигулевской долины» и интересными кейсами, которые могут быть успешно применимы и в других регионах.  

Заместитель директора «Жигулевской долины» Игорь Смирнов рассказал коллегам из регионов о том, как создавалась экосистема, о «кухне инноватики», которая теперь включает в себя целый арсенал инструментов развития высоких технологий – от детского технопарка «Кванториум» до крупных совместных проектов с индустриальными партнерами. 

– За годы своего развития «Жигулевская долина» трансформировалась из малоизвестного технопарка на окраине Тольятти в центр притяжения не только участников инновационного процесса, но и жителей региона. Мы умеем выращивать стартапы практически со школьной скамьи и доводить их до уровня международных компаний. 

Сегодня в нашу экосистему включены уникальные меры поддержки – федеральные и региональные, позволяющие высокотехнологичному бизнесу максимально комфортно и интересно развиваться в нашем периметре. Именно поэтому многие стартапы из соседних регионов предпочитают становиться резидентами технопарка «Жигулевская долина». И сегодня мы готовы транслировать наш опыт коллегам из управляющих компаний инновационных кластеров, – отметил Игорь Смирнов.

Также участники стажировки посетили Региональный центр инжиниринга в «Жигулевской долине» – один из крупнейших в России – и обсудили развитие центров компетенции в инжиниринге. Отдельным пунктом визита стало посещение экспозиции «Сделано в технопарке», на которой представлены разработки резидентов «Жигулевской долины», которые уже внедрены и используются в различных отраслях промышленности.

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