Зарплаты за год в IT выросли на 8,5%

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Аналитики одной из ведущих рекрутинговых платформ SuperJob выяснили, какой рост зарплат наблюдается в российской IT-сфере с начала года и год к году, чем он обусловлен и будет ли продолжаться дальше.

По данным Исследовательского центра SuperJob (октябрь 2023 г.), наиболее высокий темп прироста зарплатных предложений за год SuperJob отмечает в IT-сфере (+8,5% в номинальном выражении без учета инфляции), по отношению к январю 2023 года зарплаты в IT выросли более чем на 6%. Рекордным по темпу прироста зарплат в IT оказался ковидный 2021 год — средние рыночные зарплатные предложения работодателей выросли более чем на четверть.

SuperJob следит за динамикой заработных плат в разрезе профессиональных групп, учитывая регион, должностные обязанности и другие факторы.