Зарплаты российских учителей могут вырасти вдвое

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Базовые оклады учителей должны составлять не менее двух минимальных размеров оплаты труда. С таким предложением выступил на парламентских слушаниях КПРФ первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Его цитирует сайт "Дума.ТВ".

"Средние ставки оплаты труда за 18 часов, подчеркиваю, должны быть не ниже не только средней заработной платы по региону, но и средней по стране, чтобы уменьшить неравенство в оплате учительского труда", — пояснил депутат.

Эти меры, по словам Смолина, нужно распространить на преподавателей вузов, а педагоги в специальных средних учебных заведениях должны получать в полтора раза больше средней зарплаты.

Кроме того, фракция КПРФ предложила распространить на учителей социальные гарантии госслужащих, в том числе возможность выйти на досрочную пенсию. Для сельских преподавателей, по мнению депутатов, надо вернуть льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и 25-процентную надбавку. По словам Смолина, если опускать зарплату педагогов ниже определенного уровня, то может возникнуть кадровый кризис. Кроме того, напомнил он, 14 процентов учителей работают на две ставки.

Ранее депутат Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей в возрасте до 35 лет, а также установить официальный правовой статус молодого педагога. Необходимость этих изменений Строкова объяснила разным уровнем МРОТ в регионах, из-за чего оклад преподавателей отличается в разы, пишет РИА Новости.