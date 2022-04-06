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Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям информирует о том, что с февраля текущего года в России запущена в работу Федеральная государственная информационная система «Зерно».

Система предназначена для обеспечения прослеживаемости партий зерна и продуктов его переработки. В ней оформляются товаросопроводительные документы (СДИЗ). Помимо списка производителей зерна в системе будет формироваться реестр элеваторов.

В настоящее время ФГИС «Зерно» функционирует в тестовом режиме.

С 1 июля текущего года начнется добровольное внесение данных о партиях зерна (зерновых, зернобобовых и масличных культур) в систему для оформления сопроводительных документов и для государственного мониторинга.

С 1 сентября 2022 года внесение информации в систему станет обязательным, и без регистрации в системе производитель не сможет реализовать зерно и продукты его переработки. Обязательной для внесения во ФГИС будет информация о партиях зерна для оформления СДИЗ при их перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, в т.ч при осуществлении государственного мониторинга зерна. Функции оператора системы выполняет ФГБУ «Центр Агроаналитики». Ознакомится с работой системы можно на сайте https://specagro.ru. Также сообщаем, что ФГБУ «Центр Агроаналитики» проводит бесплатно обучающие семинары по организации работы в системе ФГИС «Зерно».