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Заплатить налоги на имущество нужно не позднее первого декабря

27 ноября 2023 13:27
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Заплатить налоги на имущество нужно не позднее первого декабря

У собственников автомобилей, участков, квартир и частных домов остаются считаные дни, чтобы заплатить налоги за 2022 год. Последняя возможность перечислить платеж и не нарваться на санкции — 1 декабря. Где искать уведомление с начисленной суммой, как проверить, нет ли в нем ошибки, что такое повышающие и понижающие коэффициенты и что грозит тем, кто увиливает от расчетов с государством, рассказывает «Парламентская газета».


Налоговые уведомления владельцам личных квадратных метров, земель и транспорта рассылают до 1 ноября.

В уведомлении сообщено:

  • - о видах налогов;
  • - объектах налогообложения;
  • - налоговой базе;
  • - сроке оплаты;
  • - реквизитах для перечисления денег — QR- и штрихкод, 20-значный уникальный идентификатор начисления (УИН), банковские реквизиты платежа.

Получить уведомление можно:

  • - в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС nalog.gov.ru;
  • - в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) gosuslugi.ru;
  • - в бумажном виде в любой налоговой инспекции или многофункциональном центре (МФЦ);
  • - заказным письмом, если налогоплательщик не пользуется электронными сервисами. Оно считается полученным спустя шесть дней с даты отправки.

Эти нюансы закреплены в статье 52 Налогового кодекса.

Что делать, если сообщения нет
Не переживать из-за отсутствия уведомлений можно в двух случаях:

- есть льгота, налоговый вычет или другие основания, освобождающие от налога;

- общая сумма начислений меньше 100 рублей. Это не касается ситуаций, когда они рассчитаны за последние три года, и по закону их нельзя будет взыскать в следующем налоговом периоде.

Если же у вас в собственности имущество, а вы никогда не получали уведомления и не имеете права на льготы, следует сообщить об этом в любое отделение ФНС либо МФЦ, или в личном кабинете налогоплательщика, или через форму «Обратиться в ФНС России». Срок — до конца года, следующего за тем, за который могли начислить налог.

Иначе в соответствии с пунктом 3 статьи 129.1 Налогового кодекса молчуны могут нарваться на штраф — 20 процентов неуплаченной суммы за объект недвижимости или авто. Важно помнить, что в расчет имеют право взять не более трех лет.
Перевести сумму без комиссии можно на сайте ФНС России в разделе «Уплата налогов и пошлин», личном кабинете налогоплательщика, личном кабинете на ЕПГУ. Достаточно указать реквизиты банковской карты. Еще варианты — воспользоваться сервисом одного из банков-партнеров ФНС России, в том числе по QR- или штрихкоду в налоговом уведомлении, на почте или в МФЦ, а также в кассах местных администраций.

Если упустить время, со 2 декабря задолженность будет увеличиваться ежедневно за счет пени. Ее размер определяют по формуле: сумму долга умножают на количество дней просрочки и одну трехсотую ключевой ставки Центробанка РФ. Это норма статьи 75 Налогового кодекса.

Если должник не отреагирует на напоминания и не заплатит налог в течение шести месяцев, инспекция обратится в суд. При задолженности выше 30 тысяч рублей, скорее всего, ограничат выезд за границу на основании статьи 67 ФЗ от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Но это возможно и при меньшей сумме. Есть ли такие санкции, можно проверить через сайт «Госуслуги». В личном кабинете нужно открыть вкладку «Исполнительные производства». Здесь есть выписка о принятых приставами мерах и делах.

Другое наказание для нарушителей налогового режима — передача информации о долгах в Росреестр. А это означает невозможность совершить любые регистрационные действия с личной недвижимостью, подарить или продать ее.
Убедиться, что инспекция выставила верную сумму, можно на сайте ФНС благодаря сервису «Налоговый калькулятор — Расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц».

Выяснить детали можно и в налоговой:

  • - прийти в ФНС по месту регистрации имущества;
  • - отправить сообщение почтой;
  • - написать в личном кабинете налогоплательщика.

На запрос дополнительных документов может потребоваться время. Так что откладывать решение проблемы не стоит.

 

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