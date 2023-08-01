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Закупки Турции у России в июне снизились до досанкционного уровня

1 августа 2023 10:25
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Закупки Турции у России в июне снизились до досанкционного уровня

Импорт российских товаров в Турцию в июне резко сократился — на 43% к июню 2022 года и на 36% к маю — до минимального месячного уровня с конца «досанкционного» 2021 года. Аналитики связали это с падением цен на российские ресурсы

За полугодие же Турция ввезла товаров из России общей стоимостью $24,7 млрд — на 10,8% ниже, чем за тот же период 2022 года ($27,7 млрд). Тем не менее за шесть месяцев Россия удерживает лидерство по доле: 13,4% от общего импорта Турции против 12% у Китая.

Поставки российского минерального топлива (нефть, нефтепродукты, уголь, природный газ — группа номер 27 международной товарной номенклатуры) в Турцию в июне сократились до $1,76 млрд — на 20% по отношению к предыдущему месяцу ($2,2 млрд), свидетельствует статистика TurkStat. Статслужба не раскрывает по отдельности, сколько нефти, нефтепродуктов, угля и т.д. ввозится из России (как, впрочем, и из других стран). На энергоносители приходится более 60% всего импорта Турции из России, пишет РБК.

 

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