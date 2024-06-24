За время действия госпрограммы жители Самарского региона оформили свыше 23,5 тысяч льготных ипотек

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Самарская область вошла в тройку лидеров в Приволжском Федеральном округе по количеству обращений на государственную регистрацию ипотеки с господдержкой. В мае 2024 года было зарегистрировано 764 ипотеки, что на 29% больше, чем в январе текущего года.

За весь период действия программы на территории Самарской области было зарегистрировано 23 587 ипотечных сделок по льготной программе.

Напомним, ипотека с господдержкой была запущена в мае 2020 года как мера поддержки первичного рынка.

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области