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За полгода почти 2000 жителей Самарской области смогли справиться с трудностями с помощью соцконтракта

4 июня 2021 13:23
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За полгода почти 2000 жителей Самарской области смогли справиться с трудностями с помощью соцконтракта

В регионе уже более 15 000 человек смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию с помощью социального контракта. 2000 жителей – за последние полгода. Из них 500 человек нашли работу благодаря этой мере поддержки государства. Возможность направить средства соцконтракта на трудоустройство у жителей региона появилась в этом году. 

Вопросы сохранения занятости и трудоустройства граждан, оставшихся без работы, в том числе в период пандемии - важные направления стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, что каждому нуждающемуся человеку необходимо оказывать адресную поддержку. «Человекоцентричность – вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах», - отметил Губернатора в своем Послании.  

Работа по трудоустройству в рамках соцконтракта в регионе ведется   совместно с министерством социально-демографической и семейной политики  при активном содействии службы занятости. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки государства, нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения и заключить с ним соцконтракт. На поиск работы предоставляются выплаты в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за II квартал 2020 года. Так, жители Самарской области могут получить выплату в размере 12 126 рублей   в течение 1 месяца с даты заключения социального контракта и в течение 3 месяцев с момента подтверждения факта трудоустройства.

«Алгоритм действий в данном случае простой: гражданин приходит с заключенным соцконтрактом в центр занятости по месту жительства и получает необходимые услуги в сфере занятости. С начала текущего года заключили социальные контакты по направлению «поиск работы» – 501 человек», – рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Так, в Шигонском районе уже 12 жителей смогли найти работу с помощью соцконтракта. В их числе - жители села Шигоны Александр Романов и Екатерина Денисова. В начале года они участвовали в общественных работах на предприятии, которое занимается благоустройством в районе. Зарекомендовав себя ответственными работниками и заключив социальный контракт с комплексным центром соцобслуживания населения, они смогли найти постоянные рабочие места.

Теги: социальный контракт трудоустройство

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