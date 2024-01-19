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За IV квартал 2023 года спрос на вторичном рынке жилья Самары снизился на 9%

19 января 2024 11:50
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за IV квартал 2023 года спрос на вторичном рынке жилья Самары снизился на 9%

Цены в старом фонде за последние три месяца года выросли во всех городах, кроме Москвы. В столице недвижимость на вторичном рынке подешевела на 3%.

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили, как в России изменились показатели вторичного рынка жилья по итогам IV квартала 2023 года. За три месяца спрос на платформе сократился в среднем на 1%, при этом студиями стали интересоваться на 5% чаще, а объектами с четырьмя комнатами и более — на 6%. Предложение по всем форматам жилья снизилось на 4%, в то время как выбор студий увеличился на 1%. Цены за квартал выросли на 8% за объект и на 5% в пересчете на квадратные метры. 

Несмотря на общее снижение спроса по сравнению с III кварталом 2023 года, в 15 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости», интерес к приобретению жилья в старом фонде за три месяца увеличился. Чаще искать квартиры на вторичном рынке стали в Нижнем Новгороде (+14%), Ульяновске (+9%), Туле, Томске, Волгограде (+7% в каждом), Москве, Тюмени (+6%) и еще восьми городах. Предложение выросло в пяти городах. 

«По итогам IV квартала мы видим ситуацию, которую предсказывали три месяца назад: повышение цен и ставок на ипотеку оказали достаточное давление на рынок, чтобы спрос на жилье в старом фонде замер на уровне показателей III квартала. В такой ситуации мы ожидаем постепенное увеличение предложения, поскольку посравнению с IV кварталом 2022  количество доступных для приобретения объектов снизилось на 11%», — комментирует Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Цены на квартиры вторичного рынка в IV квартале 2023 года выросли в большинстве городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Исключение составила Москва, где жилье за три месяца подешевело в среднем на 3% из-за уменьшения средней площади объектов с 57 до 54 кв. м. В пересчете на квадратные метры стоимость жилья не изменилась в Воронеже и Севастополе, в остальных городах она выросла.

По итогам IV квартала 2023 года самая высокая средняя стоимость квартир за «квадрат» на вторичном рынке была зафиксирована в Москве (306 тысяч рублей), Сочи (244 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (188 тысяч рублей) и Севастополе (156 тысяч рублей). Дешевле всего стоило жилье в Брянске (72 тысячи рублей за кв. м), Ульяновске (74 тысячи рублей) и Ижевске (77 тысяч рублей). 

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