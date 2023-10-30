за год цены на покупку гаражей в России выросли на 17%, а на приобретение машиномест не изменились

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В «Авито Недвижимости» изучили, как изменились основные показатели рынка продажи и аренды гаражей и машиномест в 33 крупнейших городах страны.

Спрос на покупку гаражей по сравнению с октябрем 2022 года вырос на 17%, а предложение сократилось на 12%. Средняя стоимость приобретения такого объекта за год увеличилась на 17% — с 300 до 350 тысяч рублей. Среди 33 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости», дороже всего гаражи в Сочи (3,5 млн рублей), Ростове-на-Дону (780 тысяч рублей), Екатеринбурге и Краснодаре (по 750 тысяч рублей). Москва замыкает первую пятерку (750 тысяч рублей). Самые доступные гаражи расположены в Ижевске (130 тысяч рублей), Омске и Саратове (по 300 тысяч рублей в каждом).

Спрос на покупку машиномест за год вырос на 39% при увеличении предложения на 7% за год. Средняя по России цена на подобный объект за год не изменилась, составив 800 тысяч рублей. Самые дорогие машиноместа также расположены в Сочи (1,7 млн рублей за объект). Кроме него в пятерку по этому показателю входят Красноярск и Иркутск (по 1,3 млн рублей в обоих), Симферополь и Москва (по 1,15 млн рублей в обоих). Проще всего приобрести машиноместо в Томске (295 тысяч рублей в среднем), Тюмени (400 тысяч рублей) и Омске (500 тысяч рублей).

«В среднем по России покупка гаража обходятся более чем в два раза дешевле, чем машиноместа. И только в пяти регионах последние стоят дешевле — это Сочи, Краснодар, Томск, Тюмень и Екатеринбург. Более низкая цена связана с тем, что довольно много гаражей не имеют электричества и отопления. Это резко контрастирует с сухими отапливаемыми паркингами в новых ЖК в пользу последних. Что касается аренды, то здесь ситуация с ценами иная: в 19 из 33 городов, участвовавших в нашем исследовании, снять машиноместо выгоднее, чем гараж. Связано это с тем, что последние используют не только для парковки автомобиля или мотоцикла, но также хранения других вещей или организации небольших мастерских. При анализе динамики предложения мы также можем заметить постепенное замещение гаражей машиноместами: города застраиваются новыми жилыми комплексами с подземными паркингами, а земля становится слишком дорогой, чтобы использовать её только под гаражи. С сокращением предложения растет их средняя цена», — комментирует Олег Изотов, руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито».

Спрос на аренду гаражей за год вырос на 21% при сокращении предложения на 6%. Цены за год на съем таких объектов не изменились, составив 5 тысяч рублей в месяц. Среди 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости», дороже всего аренда гаража обойдется в Сочи (17 тысяч рублей в месяц), Москве (8 тысяч рублей) и Красноярске (7 тысяч рублей в месяц). В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Томске, и Брянске средняя цена аренды в октябре 2023 года составляет 6 тысяч рублей в месяц. Дешевле всего аренда в Ижевске (3,2 тысячи рублей).

Спрос на аренду машиномест по сравнению с октябрем 2022 года вырос на 42% при увеличении предложения на 10%, а средние по России цены также не изменились, составив 5 тысяч рублей в месяц. Дороже всего аренда машиноместа обойдется в Красноярске (8 тысяч рублей в месяц) и Москве (7,5 тысяч рублей). Самые доступные объекты находятся в Омске — 2,5 тысячи рублей.