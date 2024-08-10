за год спрос на работников по посадке и сбору урожая вырос на 85%

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Эксперты Авито Работы изучили сезонный спрос работодателей и выяснили, что в России в июле 2024 года число вакансий для специалистов по посадке и сбору урожая выросло на 85% год к году. В свою очередь, в июле 2024 года средние предлагаемые зарплаты для этих работников выросли на 30%.

В июле текущего года самые большие зарплатные предложения для специалистов по посадке и сбору урожая можно отметить у сборщиков урожая (135 613 рублей при полном рабочем дне), водителей трактора (104 200 рублей) и агрономов.

Самые высокооплачиваемые работники, задействованные в посадке и сборе урожая

Специальность Средняя предлагаемая заработная плата, полный день, руб., июль 2024 Сборщик урожая 135 613 Водитель трактора 104 200 Агроном 94 868 Сортировщик 83 713 Разнорабочий 70 186

Год к году число вакансий значительно выросло в регионах, где традиционно выращивают различные культуры. Так, количество предложений о работе в Астраханской области выросло в 2,6 раза и столько же в Ростовской области (в 2,6 раза). В Ставропольском крае спрос работодателей на специалистов по посадке и сбору урожая вырос в 2,1 раза, а в Краснодарском крае — в 2 раза.

При этом самую высокую среднюю предлагаемую зарплату предлагают работодатели из Ставропольского края. Здесь специалистам по посадке и сбору урожаю готовы предложить 71 711 рублей в месяц при полном рабочем дне. На втором месте по уровню предлагаемой оплаты труда находится Краснодарский край — в среднем 68 711 рублей, а третье место занимает Астраханская область (60 681 рубль). Стоит отметить, что многим специалистам по посадке и сбору урожая работодатели предлагают сменный график работы. Поэтому фактический доход этих работников зависит от количества отработанных смен и может быть выше средних значений.

Спрос на специалистов по посадке и сборов урожая в специализированных регионах