За год Lada Granta поднялась на 14 строчек в топ-20 популярных авто в России

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Специалисты страховой компании «Согласие» изучили количество договоров каско и ОСАГО, действующих в марте текущего года и составили топ самых популярных авто у россиян.

Как и в прошлом году, лидерами рэнкинга остаются Kia Rio и Hyundai Solaris. На две эти модели приходится 4 % от всех полисов, действующих в указанном периоде.

Также эксперты заметили, что все более распространенными становятся автомобили отечественных производителей. К примеру, в марте прошлого года Lada Granta занимала 18 строчку в топ-20 популярных марок, а в этом году данная модель вошла в четверку лидеров, уступив Toyota Camry, но обогнав Ford Focus.

К слову, Lada Granta была единственной отечественной машиной, вошедшей в прошлогоднюю двадцатку, но уже в 2023 году к ней присоединились Lada Priora и ГАЗ 3302. Больше всего в списке популярных моделей представлено авто из Японии и Кореи.

В топ-20 также вошли в порядке убывания Renault Logan, Volkswagen Polo, Toyota RAV4, Toyota Corolla, Renault Duster, Lada Priora, Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander, ГАЗ 3302.

Ранее эксперты страховой компании «Согласие» назвали десятку самых угоняемых автомобилей в России, опираясь на данные статистики компании о заявленных страховых событиях по автокаско в 2022 г. В тройке лидеров списка оказались Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander и Kia Sorento.