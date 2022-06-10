Япония запретит с 17 июня экспорт грузовых машин и бульдозеров в РФ

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Япония с 17 июня запрещает экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Он пояснил, что решение связано с предшествующим решением правительства о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, пишут "Известия".

«С 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сказал Хагиуда.